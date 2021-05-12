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    • 12.05.2021 19:38
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    Bayramda , , ? Hangi işletmeler açık olacak? ?

    Bayramda açık olacak işletmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 13 Mayıs Perşembe günü yani yarın Ramazan Bayramı'nın 1.günü İslam alemi tarafından idrak edilecek. Bayramda , , noterler, kargo şubelerinin açık olup olmayacağı akıllarda yer ediyor ve çalışma saatleri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, ,? Bayramda bankalar, PTT, kargolar, noterler açık olacak mı? İşte çalışma saatlerine dair merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bayramda PTT, bankalar, kargo ve noterler açık mı 2021?

    13 Mayıs Perşembe günü yani yarın Ramazan Bayramı'nın 1.günü İslam alemi tarafından idrak edilecek. Bayramda PTT, bankalar, noterler, kargo şubelerinin açık olup olmayacağı akıllarda yer ediyor ve çalışma saatleri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Bayramın 1.,2. ve 3. günü kargolar ve noterler açık mı? Bayramda bankalar, PTT, kargolar, noterler açık olacak mı?İşte çalışma saatlerine dair merak edilenler...

    BAYRAMDA PTT AÇIK MI 2021? KARGO ŞUBELERİ AÇIK OLACAK MI?

    Kargolar her sene dini bayramlarda hizmet vermese de, vatandaşlar sürekli aynı araştırmayı yapıyor. Bu sene de kargolar bayramda çalışıyor mu 2021 sorusu yine gündemde. Kargolar her bayram olduğu gibi bu bayramda hizmet veremeyecek.

    Bayramda kargo gönderecek ya da alacak olanların planlarını bayram öncesi ya da sonrasına yapması uygun olacaktır. Her kargo şirketinin çalışma saati değişik olsa da, bayram boyunca genelde tüm kargo şirketleri kapalı oluyor.

    BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

    Noterlerin son durumu İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyle birlikte belli oldu. Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak.

        BAYRAMDA BANKALAR 2021 AÇIK MI?

        Arefe 12 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 12 Temmuz Çarşamba günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor. 12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçeleştirilecek. Yani bankalar bayram boyunca kapalı olacak.

        BAYRAMDA NERELER AÇIK OLACAK?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi devam ediyor.

        Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu dönemde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar, 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verebiliyor.

        Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri için saat sınırlaması bulunmuyor.

        ONLİNE SİPARİŞLER KAÇA KADAR VERİLECEK?

        İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.
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        Haberler Güncel Bayramda PTT, bankalar, kargo ve noterler açık mı 2021? Hangi işletmeler açık olacak? Bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?