BAYRAMDA PTT AÇIK MI 2021? KARGO ŞUBELERİ AÇIK OLACAK MI?

Kargolar her sene dini bayramlarda hizmet vermese de, vatandaşlar sürekli aynı araştırmayı yapıyor. Bu sene de kargolar bayramda çalışıyor mu 2021 sorusu yine gündemde. Kargolar her bayram olduğu gibi bu bayramda hizmet veremeyecek.

Bayramda kargo gönderecek ya da alacak olanların planlarını bayram öncesi ya da sonrasına yapması uygun olacaktır. Her kargo şirketinin çalışma saati değişik olsa da, bayram boyunca genelde tüm kargo şirketleri kapalı oluyor.