13 Mayıs Perşembe günü yani yarın Ramazan Bayramı'nın 1.günü İslam alemi tarafından idrak edilecek. Bayramda PTT, bankalar, noterler, kargo şubelerinin açık olup olmayacağı akıllarda yer ediyor ve çalışma saatleri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Bayramın 1.,2. ve 3. günü kargolar ve noterler açık mı? Bayramda bankalar, PTT, kargolar, noterler açık olacak mı?İşte çalışma saatlerine dair merak edilenler...
BAYRAMDA PTT AÇIK MI 2021? KARGO ŞUBELERİ AÇIK OLACAK MI?
Kargolar her sene dini bayramlarda hizmet vermese de, vatandaşlar sürekli aynı araştırmayı yapıyor. Bu sene de kargolar bayramda çalışıyor mu 2021 sorusu yine gündemde. Kargolar her bayram olduğu gibi bu bayramda hizmet veremeyecek.
Bayramda kargo gönderecek ya da alacak olanların planlarını bayram öncesi ya da sonrasına yapması uygun olacaktır. Her kargo şirketinin çalışma saati değişik olsa da, bayram boyunca genelde tüm kargo şirketleri kapalı oluyor.
BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?
Noterlerin son durumu İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyle birlikte belli oldu. Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak.