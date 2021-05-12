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    • 12.05.2021 21:34
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    'nın kaçıncı günü oruç tutulur 2021? Bayramda oruç tutmak caiz mi? ?

    Müslüman alemi 'nın gelmesiyle bayram günlerinde oruç tutulup tutulmayacağını merak etmeye başladı. Bu noktada konuyla alakalı Diyanet'in açıklamaları araştırılıyor. Öte yandan, İslamiyet’te büyük yeri bulunan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in önerdiği Şevval orucu da araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, ? Şevval orucu kaç gün tutulur, hükmü nedir? İşte tüm merak edilenler ve Diyanet'in açıklamaları haberin devamında...

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramının kaçıncı günü oruç tutulur 2021?

    Ramazan Bayramı geldi çattı. Bu noktada bayram günlerinde oruç tutulup tutulmayacağı da merak konusu oluyor. Öte yandan İslamiyet'te büyük yeri bulunan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in önerdiği Şevval orucu da araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu? Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur, hükmü nedir? İşte tüm merak edilenler ve Diyanet'in açıklamaları haberin devamında...

    BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

    Diyanet'in konuya ilişkin açıklaması şöyle: Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir.

    Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

    ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Ramazan ayı ve bayramından sonra şevval ayı içinde "altı gün orucu" adıyla bilinen orucu tutmak müstehaptır. Ramazandan sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün olan Şevval ayı orucunu tutabilirsiniz. Şevvâl ayının ilk günü ramazan bayramının ilk günüdür. Ramazan Bayramı'nda oruç tutulması haramdır. Bayramın diğer günlerinde ve şevval ayında kaza veya nafile oruç tutulabilir.
    6 günlük oruç Ramazan Bayramı'nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani Şevval Ayı'nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır.

        ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

        Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).
        Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

        ŞEVVAL ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?

        Peygamber Efendimiz Şevval orucuyla ilgili, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.
        "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval'den de altı gün daha eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî ve İbn-i Mâce)
        İbn-i Huzeyme'nin rivâyeti ise şöyledir:
        "Ramazan ayı orucu on aya, (Ramazan'dan sonra tutulan) altı gün oruç ise, iki aya denktir ki bu, bir senelik oruç demektir."
        Ramazan ayından sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Muhammed (S.A.V), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 24; Tirmizî, Savm, 53) buyurarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiştir.
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        Haberler Güncel Ramazan Bayramı'nın kaçıncı günü oruç tutulur 2021? Bayramda oruç tutmak caiz mi? Şevval orucu ne zaman tutulur?