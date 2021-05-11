Rize Barosu Başkanlığı, Rize Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı, Rize Ticaret Borsası, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Rize Muhasebeciler Odası Başkanlığı, Rize Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, Rize Kent Konseyi, Rize Kent Gönüllüleri Konseyi, TÜMSLAD Rize Şubesi, MÜSİAD Rize Şubesi ve 53 Gazeteciler Derneği'nin altında imzaları bulunan bildiride şu ifadeler kullanıldı:.

"Kamuoyuna saygı ile duyurulur;

Rize'nin İyidere İlçesinde yapılacak olan Lojistik Merkez'in inşasında kullanılmak üzere İkizdere İlçesi İşkence Dere vadisinden çıkartılacak taş'ın doğayı katlettiğinden bahisle çeşitli kişi ve STK'ların yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz.

Yapılacak işin niteliğini hiç araştırmamış ya da yatırımlar mevzu olduğunda çevreci kesilmiş olan bu grupların amaçlarının doğa, çevre ve insan hakları olmadığını belirtmek isteriz. Zira aynı grupların 3. Havalimanı, 3. Köprü gibi büyük yatırımların önünü kesmek için benzer bir çaba gösterdikleri hafızalardan silinmemiştir.

Benzer grupların ağacı bahane edip Gezi Parkı olaylarını başlattıkları ve çevreyi günlerce talan etmek sureti ile kalkışma içerisine girdikleri hepimizin malümudur.

İkizdere halkını kışkırtmak için yöreye gelen HDP'li vekiller ile 64 Baronun taş ocağı ile ilgili yaptığı açıklamayı okuduğumuzda bu çelişkiyi anlamamak izahtan varestedir. PKK tarafından Ülkenin dört bir yanında çıkartılan yangınlara bu güne kadar tek ses çıkartmayan HDP'li vekiller ile İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari, Şırnak gibi Baroların İkizdere ile ilgili alelacele açıklama yapmaları gerçek niyetlerini ortaya koyma bakımından çok anlamlıdır.

Yine PKK'nın siyasi uzantısı aynı parti mensupları ile bir kısım Baroların ABD Başkanı Bıden'ın 1915 olaylarını "Soykırım" olarak nitelendirmesine karşı milli baroların yaptığı ortak açıklamaya imza koymayıp ülkesini değil ABD Başkanının yanında yer alan bu çevrelerin İkizdere ile ilgili yaptığı açıklamaları iyiniyetle bağdaştırmak asla mümkün değildir.

Elbetteki doğanın zarar görmesini bizler de istemeyiz. Ancak İlimizin coğrafi yapısı gereği arazilerin engebeli olması nedeni ile büyük yatırımlar için aranan düz araziyi bulmak mümkün değildir. Bu nedenle deniz dolgusu kaçınılmaz olmaktadır. Lojistik merkezle ilgili de en yerinde karar deniz dolgusudur. Deniz dolgusu için de İkizdere İşkencedere'deki taş'ın en uygun taş olduğu bilinen bir gerçektir. Taşın çıkartılması esnasında doğaya verilecek olan tahribatın taş çıkartma işi bittikten sonra giderileceği ve çevrenin eski haline getireceği Devletin en yetkili makamları tarafından taahhüt edilmiştir.

Biz aşağıda imzası bulunan Rize İlinde faaliyet gösteren Meslek Örgütleri olarak çevreye verilecek tahribatın eski hale getirilmesi kaydıyla yatırımlara devam edilmesi yönündeki düşüncemizi kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz.

RİZE BAROSU BAŞKANLIĞI

RİZE SANAYİ VE TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI RİZE TİCARET BORSASI

RİZE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ RİZE MUHASEBECİLER ODASI BAŞKANLIĞI

RİZE ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANLIĞI RİZE KENT KONSEYİ

RİZE KENT GÖNÜLLÜLERİ KONSEYİ

TÜMSİAD RİZE ŞUBESİ



MÜSİAD RİZE ŞUBESİ

53 GAZETECİLER DERNEĞİ"