Arefe günü yarın kargolar PTT ve noterler açık mı? 12 Mayıs Arefe günü PTT noter ve kargo çalışma saatleri!

Arefe günü yarın İslam alemi tarafından idrak edilecek. Yarın tam kapanma sürecinde açık olan işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik görülebilir. Bu bağlamda evine en yakın banka şubelerinde işlem yapacak olan vatandaşlar yarın PTT, kargo ve noterlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Resmi tatil günlerinde işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanıyor. Peki, 12 Mayıs Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri
AREFE GÜNÜ YARIN KARGOLAR VE NOTERLER AÇIK MI?
Arefe günü yarın kargolar PTT ve noterler açık mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor. Bazı kargo firmaları ise tam gün de çalışabiliyor. Bayramda ise resmi tatil olması sebebiyle kargolar çalışmıyor.
Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi