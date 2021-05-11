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    • 11.05.2021 23:08
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    Arefe günü yarın kargolar PTT ve noterler açık mı? 12 Mayıs Arefe günü PTT noter ve kargo çalışma saatleri!

    Arefe günü açık olacak işletmeler merak ediliyor. 12 Mayıs Çarşamba günü yani yarın Ramazan Bayramı'nın Arefe günü İslam alemi tarafından idrak edilecek. Yarın noter ve kargo şubelerinin açık olup olmayacağı akıllarda yer ediniyor ve çalışma saatleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Arefe günü yarın kargolar ve noterler açık mı? 12 Mayıs Arefe günü noter ve kargo çalışma saatleri nasıl? İşte çalışma saatlerine dair merak edilenler...

    Arefe günü yarın kargolar ve noterler açık mı?

    Arefe günü yarın İslam alemi tarafından idrak edilecek. Yarın tam kapanma sürecinde açık olan işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik görülebilir. Bu bağlamda evine en yakın banka şubelerinde işlem yapacak olan vatandaşlar yarın PTT, kargo ve noterlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Resmi tatil günlerinde işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanıyor. Peki, 12 Mayıs Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

    AREFE GÜNÜ YARIN KARGOLAR VE NOTERLER AÇIK MI?

    Arefe günü yarın kargolar PTT ve noterler açık mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor. Bazı kargo firmaları ise tam gün de çalışabiliyor. Bayramda ise resmi tatil olması sebebiyle kargolar çalışmıyor.

    Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.

    Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.

    Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

        PTT AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

        Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma yasağında PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.

        Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"
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