Arefe günü yarın kargolar PTT ve noterler açık mı? 12 Mayıs Arefe günü PTT noter ve kargo çalışma saatleri!

Arefe günü yarın İslam alemi tarafından idrak edilecek. Yarın tam kapanma sürecinde açık olan işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik görülebilir. Bu bağlamda evine en yakın banka şubelerinde işlem yapacak olan vatandaşlar yarın PTT, kargo ve noterlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Resmi tatil günlerinde işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanıyor. Peki, 12 Mayıs Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

AREFE GÜNÜ YARIN KARGOLAR VE NOTERLER AÇIK MI?

Arefe günü yarın kargolar PTT ve noterler açık mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor. Bazı kargo firmaları ise tam gün de çalışabiliyor. Bayramda ise resmi tatil olması sebebiyle kargolar çalışmıyor.