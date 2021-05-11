Ramazan BayraM'ına saatler kala resmi bayram tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Ramazan Bayramı'nın tam kapanma dönemine denk gelmesiyle bayram tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Bayram haftasına girdiğimiz şu günlerde bayram tatilinin hangi gün başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, 11 Mayıs (Bugün) yarım gün mü? Arefe resmi tatil mi, yarım gün mü? Resmi bayram tatili ne zaman başlayacak 2021? İşte tüm detaylar!
11 MAYIS BUGÜN YARIM GÜN MÜ?
Arefe ya da arefe günü herhangi bir dinî bayramdan önceki gün anlamına geliyor. Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bugün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır. Ramazan Bayramı öncesi arefe gününe kısa süre kala bu yıl arefe gününde resmi tatilin tam gün mü, yoksa yarım gün mü oluşu merak edilmeye başladı.
AREFE GÜNÜ TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ TATİL?
Müslümanların gündeminde Ramazan bayramı arefesi var. İslam dini için bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Ramazan ayının bitmesine günler kala Ramazan Bayramı tatili araştırılmaya başladı. Bilindiği gibi milli bayramlar gibi dini bayramlar da resmi tatil olarak kabul ediliyor. Arefe günü yarım gün tatil olacak. Böylelikle Ramazan bayramı tatili başlayacak.