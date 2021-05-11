11 MAYIS BUGÜN YARIM GÜN MÜ?

Arefe ya da arefe günü herhangi bir dinî bayramdan önceki gün anlamına geliyor. Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bugün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır. Ramazan Bayramı öncesi arefe gününe kısa süre kala bu yıl arefe gününde resmi tatilin tam gün mü, yoksa yarım gün mü oluşu merak edilmeye başladı.