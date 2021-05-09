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    • 09.05.2021 23:07
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    İlçe Başkan Yardımcısı , kokain ve esrarla yakalandı

    Sosyal Hizmetlere ait aracın durdurulduğu ve araç içerisinde İlçe Başkan Yardımcısı ’dan net 0.07 gram kokain ile net 0.08 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildiği ifade edildi. Haberin ayrıntıları...

    CHP'de kokain ve esrar depremi

    İlçe Başkan Yardımcısı 'ın; Sosyal Hizmetlere ait araçta kokain ve esrarla yakalandığı ortaya çıktı. Sabah'ın aktardığına göre Halil Yıldırım'ın, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli personel olarak çalıştığı öğrenildi.



    Aydın ili Söke ilçesinde Uyuşturucu Madde Kullanımını ve Ticareti'ni önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetlere ait aracın durdurulduğu ve araç içerisinde Halil Yıldırım'dan net 0.07 gram kokain ile net 0.08 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildiği ifade edildi.



    Araçta bulunan şüpheliler Halil Yıldırım, ve hakkında hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. Söz konusu kişilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

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