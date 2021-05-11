'Oruç ne zaman bitecek? Son sahur/iftar ne zaman?' Soruları gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. Ramazan'ın son günlerini idrak ettiğimiz şu günlerde 9 günlük tatile başlayacak vatandaşlar, bir yanda da bayram tatilinin ne zaman olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, Oruç ne zaman bitecek? Son sahur-iftar ne zaman? Arefe ve bayramın 1. günü ne zaman? İşte tüm merak edilenler!
SON ORUÇ GÜNÜ NE ZAMAN?
11 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Ramazan ayının 29. günü yaşanıyor. 30 gün sürecek olan Ramazan ayı 12 Mayıs tarihinde yani yarın sona erecek.
SON SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN?
Bu gece son kez sahur yapılacak. 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından Ramazan ayı tamamlanacak.