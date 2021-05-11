'Oruç ne zaman bitecek? Son sahur/iftar ne zaman?' Soruları gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. Ramazan'ın son günlerini idrak ettiğimiz şu günlerde 9 günlük tatile başlayacak vatandaşlar, bir yanda da bayram tatilinin ne zaman olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, Oruç ne zaman bitecek? Son sahur-iftar ne zaman? Arefe ve bayramın 1. günü ne zaman? İşte tüm merak edilenler!