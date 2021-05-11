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    • 11.05.2021 09:51
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    ne zaman bitecek 2021? ? ve bayramın 1. günü ne zaman?

    Mübarek nın bitmesine sayılı bir zaman kala ' ne zaman bitecek? Son sahur/iftar ne zaman?' Soruları gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. 'ın son günlerini idrak ettiğimiz şu günlerde 9 günlük tatile başlayacak vatandaşlar, bir yanda da bayram tatilinin ne zaman olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, ? ? ve bayramın 1. günü ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Oruç ne zaman bitecek? Son sahur/iftar ne zaman?

    'Oruç ne zaman bitecek? Son sahur/iftar ne zaman?' Soruları gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. Ramazan'ın son günlerini idrak ettiğimiz şu günlerde 9 günlük tatile başlayacak vatandaşlar, bir yanda da bayram tatilinin ne zaman olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, Oruç ne zaman bitecek? Son sahur-iftar ne zaman? Arefe ve bayramın 1. günü ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    SON ORUÇ GÜNÜ NE ZAMAN?

    11 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Ramazan ayının 29. günü yaşanıyor. 30 gün sürecek olan Ramazan ayı 12 Mayıs tarihinde yani yarın sona erecek.

    SON SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN?

    Bu gece son kez sahur yapılacak. 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından Ramazan ayı tamamlanacak.

        RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

        Arefe günü: 12 Mayıs Çarşamba

        Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

        Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

        Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

        BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

        Bu sene Ramazan Bayramı tatili 9 gün yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

        Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü "Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler" adlı genelge yayımladı.

        Genelgede Covid-19'un yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı.

        İlgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerinin titizlikle uyulması gerektiği ifade edildi. Genelgede, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.
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