Arefe günü 12 Mayıs bankalar PTT noterler çalışıyor mu? Arefe günü bankalar açık mı?

Arefe günü bankalar PTT noterler çalışıyor mu? Arefe gününün resmi tatil olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar arefe günü bankalar açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. 2021 Ramazan Bayramı'nın başlamasına sayılı saatler kala arefe gününde ne olacağı da sorgulanıyor. Peki arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar PTT noterler çalışıyor mu?