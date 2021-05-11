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    • 11.05.2021 09:56
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    Arefe günü (12 Mayıs) bankalar PTT noterler çalışıyor mu? ?

    ? Arefe günü bankalar PTT noterler çalışıyor mu? Arefe gününde çalışma olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanan konulardan birisi oldu. Ramazan Bayramı tüm coşkusuyla yaşanacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü arefe idrak edilecek. Peki arefe günü bankalar PTT noterler çalışıyor mu?

    takvim.com.tr
    Arefe günü 12 Mayıs bankalar PTT noterler çalışıyor mu? Arefe günü bankalar açık mı?

    Arefe günü bankalar PTT noterler çalışıyor mu? Arefe gününün resmi tatil olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar arefe günü bankalar açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. 2021 Ramazan Bayramı'nın başlamasına sayılı saatler kala arefe gününde ne olacağı da sorgulanıyor. Peki arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar PTT noterler çalışıyor mu?

    AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

    Arefe 12 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak.

    Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.

    Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.

    Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

    Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

        AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

        Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma yasağında PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.

        Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"
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