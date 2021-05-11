Arefe günü 12 Mayıs bankalar PTT noterler çalışıyor mu? Arefe günü bankalar açık mı?

Arefe günü bankalar PTT noterler çalışıyor mu? Arefe gününün resmi tatil olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar arefe günü bankalar açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. 2021 Ramazan Bayramı'nın başlamasına sayılı saatler kala arefe gününde ne olacağı da sorgulanıyor. Peki arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar PTT noterler çalışıyor mu?
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
Arefe 12 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak.
Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.