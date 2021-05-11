



'DERHAL SON VERMESİ SAĞLANMALI'

Bu tür askeri yöntemlere derhal son verilmesi çağrısı yapılarak, şunlar kaydedildi:

"İsrail yönetiminin, ayrımsız ve orantısız güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını artık idrak etmesi ve bölgede husumet ve gerilimi daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür askeri yöntemlere derhal son vermesi sağlanmalıdır.