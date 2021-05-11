Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Bütün oteller, virüs tedbirleri çerçevesinde açılacak. Kapasitelerin düşürülmesi, otelde PCR testi, açık büfeden menülü uygulamaya geçilmesi, SPA'ların kapatılması gibi tedbirler alınacak. Havaalanları ve transfer hizmetlerinde de tedbirler gevşetilmeyecek.

ENGELLER KALKACAK

Vakalardaki artış nedeniyle Rusya, Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran'a kadar durdurmuş, İngiltere ve Almanya'nın aralarında bulunduğu bazı ülkeler seyahat uyarısı yapmıştı.

Vakaların düşmesiyle bu ülkelerden rezervasyonların artması bekleniyor. Hem Türkiye'de hem bu ülkelerde aşılanmanın hızlanması da turizmin önündeki engelleri kaldıracak. Bu konuda Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; Rusya, Almanya ve İngiltere'deki mevkidaşlarıyla temas hâlinde.

Turizm acenteleriyle de görüşmeler sürüyor. Tanıtım çalışmaları ve kampanyalar yürütülecek. Geçtiğimiz günlerde Türkiye, daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu PCR testi uygulamasını, 15 ülke için kaldırdığını duyurdu. Bunun da gelişleri rahatlatacağı düşünülüyor.