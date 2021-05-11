11 Mayıs bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme sürecine ilişkin kararların açılmasının beklendiği kritik kabine toplantısı merakla bekleniyor. Türkiye'nin merakla beklediği kabine toplantısı için geri sayım yapılıyor. Peki 11 Mayıs bugün kabine toplantısı var mı?
BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
11 Mayıs'ta kabine toplantısı yapılacağına dair bir duyuru yapılmadı.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine toplantısı için henüz bir tarih verilmiş değil. Ancak toplantıların Pazartesi günü yapıldığı düşünülürse, 17 Mayıs Pazartesi günü bir toplantı olacağı tahmin edilebilir.
NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?
Son günlerde vaka sayılarının düşüş eğilimine girmesiyle birlikte gözler normalleşme takvimine çevrildi. Yaz sezonunun etkisiyle öncelik turizm sektörüne verilecek.
Tam kapanmayla vaka sayılarının 10 binlerin altına inmesi, 17 Mayıs sonrasında devam edecek tedbirlerle de 5 binin altına çekilmesi hedefleniyor. 1 Haziran'dan itibaren turist trafiğinin açılması planlanıyor.
Geçtiğimiz sezon güvenli turizm sertifikasıyla hizmet veren Türkiye, daha iyi bir performans sergilemişti. Bu sezon 'Güvenli Turizm Sertifikası' almayan tesisler hizmet veremeyecek.