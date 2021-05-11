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    • 11.05.2021 13:16
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    11 Mayıs ? Normalleşme için gözler o toplantıda! yapılacak?

    ? 11 Mayıs'ta kabine toplantısının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinin ardından normalleşmenin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    11 Mayıs bugün kabine toplantısı var mı? Normalleşme için gözler o toplantıda!

    11 Mayıs bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme sürecine ilişkin kararların açılmasının beklendiği kritik kabine toplantısı merakla bekleniyor. Türkiye'nin merakla beklediği kabine toplantısı için geri sayım yapılıyor. Peki 11 Mayıs bugün kabine toplantısı var mı?

    BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    11 Mayıs'ta kabine toplantısı yapılacağına dair bir duyuru yapılmadı.

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kabine toplantısı için henüz bir tarih verilmiş değil. Ancak toplantıların Pazartesi günü yapıldığı düşünülürse, 17 Mayıs Pazartesi günü bir toplantı olacağı tahmin edilebilir.

    NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

    Son günlerde vaka sayılarının düşüş eğilimine girmesiyle birlikte gözler normalleşme takvimine çevrildi. Yaz sezonunun etkisiyle öncelik turizm sektörüne verilecek.

    Tam kapanmayla vaka sayılarının 10 binlerin altına inmesi, 17 Mayıs sonrasında devam edecek tedbirlerle de 5 binin altına çekilmesi hedefleniyor. 1 Haziran'dan itibaren turist trafiğinin açılması planlanıyor.

    Geçtiğimiz sezon güvenli turizm sertifikasıyla hizmet veren Türkiye, daha iyi bir performans sergilemişti. Bu sezon 'Güvenli Turizm Sertifikası' almayan tesisler hizmet veremeyecek.

        Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Bütün oteller, virüs tedbirleri çerçevesinde açılacak. Kapasitelerin düşürülmesi, otelde PCR testi, açık büfeden menülü uygulamaya geçilmesi, SPA'ların kapatılması gibi tedbirler alınacak. Havaalanları ve transfer hizmetlerinde de tedbirler gevşetilmeyecek.

        ENGELLER KALKACAK

        Vakalardaki artış nedeniyle Rusya, Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran'a kadar durdurmuş, İngiltere ve Almanya'nın aralarında bulunduğu bazı ülkeler seyahat uyarısı yapmıştı.

        Vakaların düşmesiyle bu ülkelerden rezervasyonların artması bekleniyor. Hem Türkiye'de hem bu ülkelerde aşılanmanın hızlanması da turizmin önündeki engelleri kaldıracak. Bu konuda Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; Rusya, Almanya ve İngiltere'deki mevkidaşlarıyla temas hâlinde.

        Turizm acenteleriyle de görüşmeler sürüyor. Tanıtım çalışmaları ve kampanyalar yürütülecek. Geçtiğimiz günlerde Türkiye, daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu PCR testi uygulamasını, 15 ülke için kaldırdığını duyurdu. Bunun da gelişleri rahatlatacağı düşünülüyor.
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