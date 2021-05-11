Kudüs'te dün akşam kaydedilen insanlık dışı görüntüler İsrail vahşetini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.





İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.





Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka birşeyle anılmaları mümkün değil. pic.twitter.com/IQwPiEmFix — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 11, 2021

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'nın avlusunda çıkan yangını kutlayan İsraillilere sosyal medyadan tepki gösteri. Çelik,dedi.