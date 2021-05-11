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    • 11.05.2021 12:42
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    AK Parti Sözcüsü 'ten ’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsraillilere tepki

    AK Parti Sözcüsü , ’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan İsraillilere sosyal medyadan tepki gösteri. Çelik, "Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka birşeyle anılmaları mümkün değil." dedi.

    Mescid-i Aksa’daki yangını kutlayan vahşiler!

    Kudüs'te dün akşam kaydedilen insanlık dışı görüntüler İsrail vahşetini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki 'te bulunan 'da cemaate saldırdı.


    İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.



    YANGINI SEVİNÇLE KARŞILAYAN YAMYAMLAR!
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'nın avlusunda çıkan yangını kutlayan İsraillilere sosyal medyadan tepki gösteri. Çelik, "Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka birşeyle anılmaları mümkün değil." dedi.

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    Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsraillilere tepki