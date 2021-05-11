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    • Güncel
    • 11.05.2021 11:19
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    • 11.05.2021 11:28
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    | Yağışlar bitiyor sıcaklıklar artıyor! 'den son dakika açıklaması! | 11 Mayıs 2021

    Mayıs ayının ortalarına doğru yaklaşırken serin havanın etkili şu günlerde merak edilen tek konu “hava ne zaman ısınacak?” oldu. ’den gelen son dakika açıklamasına göre İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? ? İşte 11 Mayıs 2021 Salı tahminleri...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

    Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle Kuzey yönlerden zamanla Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    ZİRAİ DON UYARISI: Bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 24°C
        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 20°C
        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 21°C
        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 23°C
        Az bulutlu ve açık

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 24°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 21°C
            Az bulutlu ve açık

            ÇANKIRI °C, 22°C
            Az bulutlu ve açık

            ESKİŞEHİR °C, 22°C
            Az bulutlu ve açık

            KONYA °C, 23°C
            Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 20°C
            Az bulutlu ve açık

            DÜZCE °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık

            KASTAMONU °C, 19°C
            Az bulutlu ve açık

            ZONGULDAK °C, 17°C
            Az bulutlu ve açık

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ARTVİN °C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 19°C
            Parçalı ve az bulutlu

            AĞRI °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 26°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 29°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 28°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 28°C
                Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Yağışlar bitiyor sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! | 11 Mayıs 2021