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    • 11.05.2021 11:51
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    ? 12-13-14-15 Mayıs sağlık ocakları çalışıyor mu?

    ? Ramazan Bayramı'na sayılı birkaç gün kala 12-13-14-15 Mayıs'ta sağlık ocaklarının çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki arefe günü ve ? Bilindiği üzere 9 günlük kamu tatili nedeniyle birçok kamu kurumu çalışmayacak.

    takvim.com.tr
    Bayramda sağlık ocakları açık mı? 12-13-14-15 Mayıs sağlık ocakları çalışıyor mu?

    Bayramda sağlık ocakları açık mı? Ramazan Bayramı öncesi aile hekimlerinin görevde olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. 12-13-14-15 Mayıs sağlık ocakları çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapılmıştı.

    AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

    10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.

    Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" sayıldıkları hatırlatıldı.

    BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

    Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi. Ramazan Bayramı süresince yani 13,14 ve 15 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.

    Sağlık Ocakları Ramazan Bayramı'ndan sonra yani 17 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak.

        AŞI RANDEVULARI İPTAL Mİ?

        Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek.

        İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.
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