



AK Parti Pursaklar İlçe Başkan Yardımcısı Bekir Yılmazoğlu: "Sayın Mansur Yavaş hizmet yapmıyorsun anladık da, Müslüman mahallesinde salyangoz bari satma"

AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Boroğlu: "Bugün Kudüs'te yaşanan zulüm hepimizin sınav kağıdı iken İsrail Büyükelçiliği'nden alınan Ramazan yardım kolileri hangi akla vicdana sığar Mansur Yavaş? Ve bunun haberini yapmak? Akıl alır gibi değil.."

AK Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çetin: "CHP yönetimleri demek ki sadece PKK değil nerede bir terörist varsa onunla omuz omuza imiş."

AK Parti Çankaya Kadın Kolları Başkanı Nevruz Elmadağ: "Yazıklar olsun, eli kanlı teröristlerin parası ile Müslümanlara iftar mı? Hem de kim alet oldu buna Ankara Büyükşehir Belediyesi. Diyecek bir şey bulamıyorum. Yazıklar olsun Manusr Yavaş"

AK Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Salih Türkyılmaz: "Hiçbir şekilde kabul edilemez bir ortaklık. Biz İsrail'i kınarken, ABB'nin de kınanacak davranışlar sergilemesi başkentimize yakışmaz"



AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Avukat Özge Girgin: "Mübarek günlerde Kudüs'te Müslüman kardeşlerimizin gördüğü zulümler karşısında bu nasıl bir vicdan yoksunluğu? Yazıklar olsun."

AK Parti Mamak İlçe Yönetim Kurulu üyesi Erhan Koçyiğit: "Ankara Belediyesi halt etmiş. İhtiyaç sahibi de olsalar eğer İsrail'den geldiğini bilseler yemezlerdi o yemekleri. Elinizin kanını sağa sola bulaştırmayın. Yazıklar olsun"

AK Parti Keçiören İlçe Başkan Yardımcısı Hacı Özbek: "Yazıklar olsun sizlere..."

MHP Başakşehir İlçe Başkanı Fatih Keleşoğlu: "Kahpesiniz, hainsiniz, aşağılık bir projesiniz"