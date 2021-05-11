Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından lise sınavlarıyla ilgili yapılacak açıklama milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi. MEB hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını bildirdi. Peki, lise sınavları iptal mi olacak? 2. dönem lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldığını ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

İşte MEB'in sınavlar hakkındaki açıklamasının tamamı;