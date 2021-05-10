SON DAKİKA: Tam kapanmanın ardından normalleşme nasıl olacak? Açıklamalar peş peşe geldi: Çok hızlı bir iniş var

Türkiye normalleşmenin konuşulacağı ve açıklanacağı kabine toplantısına kiliylendi. Artan vaka sayılarının düşürülmesine yönelik 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci sonuç vermeye başladı. 3 hafta aralıksız sürecek 17 günlük kısıtlamanın başlangıcında 37 bin 674 olan günlük vaka sayısı 8 Mayıs itibari ile ilk kez 20 binin altına düştü.
29 NİSAN KESKİN DÖNÜŞÜN MİLADI GİBİ OLDU
29 Nisan'da 339 olan ölüm sayısı ise dün itibari ile 281'e geriledi. Türkiye'nin önde gelen hastanelerinin başhekimleri "Her şeye dikkat edilirse bayramdan sonra vaka sayılarında 5 bini hatta 5 binin altında bile rakamları görebiliriz" diyor.
İşte kovid-19 ile mücadelede alınan önlemler sonrasında beklenen kademeli normalleşmeye ilişkin başkhekimlerin yaptığı son dakika açıklamaları; Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş: (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi)
ÜÇÜNCÜ HAFTADA ÖLÜM ORANLARI DA AZALACAK
Koronavirüste kabine toplantısı ile alınan önlemler ve tam kapanmanın etkileri önce ayaktan hastaya, sonra yatan ve yoğun bakımdaki hasta sayısına yansıyor. Şimdi 3'üncü haftadan itibaren ölüm oranlarına da yansıyacak. Ve ölüm oranları da düşecek.
"BAYRAMDAN SONRA BEKLİYORUM"
Bayramdan sonra kademeli normalleşmeye geçeceğimizi düşünüyorum. Birdenbire normalleşirsek yine vaka sayısı artabilir. Kapanma öncesinde İstanbul'dan şehir dışına çıkanlar aynı şekilde geri dönerlerse ürkütücü sonuçlarla karşılaşılabilir.
Prof. Dr. Nurettin Yiyit: (Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH Başhekimi)
VAKA SAYILARINDA ÇOK HIZLI BİR DÜŞÜŞ VAR
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında çok hızlı bir iniş var. Önümüzdeki günlerde tam kapanmanın da rakamlara yansımalarını göreceğiz.