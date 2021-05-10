SON DAKİKA: Tam kapanmanın ardından normalleşme nasıl olacak? Açıklamalar peş peşe geldi: Çok hızlı bir iniş var

KOVİD AŞILAMASINDA DÜZENLİ BİR TALEP VAR

Aşılamaya düzenli bir talep var. Aşıya karşı olan antipati de kırıldı. İnsanlar bu salgın sürecinden aşısız çıkamayacağımızı anladılar.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNEMLİ BİR RAHATLAMA OLACAK

Toplumun büyük bir kısmını aşıladığımızda etkilerini daha da iyi göreceğiz. Önümüzdeki günlerde sağlık sistemimiz daha da rahatlayacak.

BAYRAMDAN SONRA NORMALLEŞME SÜRECİNİ YAŞAYACAĞIZ

Sağlık sisteminde kovidin getirdiği yük de hafifleyince, normalleşme süreci yaşayacağız. Bayramdan sonra rahatlayacağız.

BAŞKAN ERDOĞAN NORMALLEŞME SİNYALLERİNİ VERDİ

Koronavirüs salgınının ülkedeki gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına yansımaları olduğunu hatırlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme planına ilişkin önemli açıklamalar yaparken şunları söyledi: "Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum."