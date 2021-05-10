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    • 10.05.2021 09:40
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    | Poyraza dikkat! Meteoroloji’den flaş uyarı | 10 Mayıs 2021

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’den gelen son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümü kuvvetli poyrazın etkisi altında. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün İşte 10 Mayıs il il tahminleri…

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey yönlerden Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE YARIN HAVA NASIL?
        MARMARA
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE 11°C, 23°C
        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL 11°C, 19°C
        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ 8°C, 19°C
        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ 9°C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR 6°C, 20°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 15°C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA 11°C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA 10°C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 16°C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA 19°C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY 14°C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        MERSİN 20°C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 5°C, 18°C
            Az bulutlu ve açık

            ÇANKIRI 2°C, 18°C
            Az bulutlu ve açık

            ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
            Az bulutlu ve açık

            KONYA 10°C, 19°C
            Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 0°C, 19°C
            Az bulutlu ve açık

            DÜZCE 4°C, 23°C
            Az bulutlu ve açık

            KASTAMONU -1°C, 18°C
            Az bulutlu ve açık

            ZONGULDAK 9°C, 16°C
            Az bulutlu ve açık

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

            AMASYA 4°C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            ARTVİN 4°C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN 7°C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON 10°C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, bugün bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

            ERZURUM -1°C, 14°C
            Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, parçalı ve az bulutlu

            KARS -1°C, 13°C
            Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, parçalı ve az bulutlu

            AĞRI -1°C, 13°C
            Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, parçalı ve az bulutlu

            VAN 6°C, 16°C
            Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN 11°C, 25°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR 7°C, 25°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP 9°C, 25°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT 10°C, 26°C
                Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Poyraza dikkat! Meteoroloji’den flaş uyarı | 10 Mayıs 2021