Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullanmıştı. Bu noktada vatandaşlar, yasakların ne zaman biteceğini merak etmeye başladı. Öte yandan, tam kapanmanın 1 hafta daha uzayacağı iddiaları konuşuluyor. Peki, Tam kapanma uzatıldı mı? Yasaklar ne zaman bitiyor 2021? Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı en son 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının 1 hafta ertelemeli yapılması tahmin ediliyor.
YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?
Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı.
TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK? BİR HAFTA DAHA UZAYACAK MI?
Merak edilen sorunun yanıtı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
İŞTE FUAT OKTAY'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
"Kapanma süreci net ve şeffaf yürttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık.
Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.