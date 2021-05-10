KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı en son 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının 1 hafta ertelemeli yapılması tahmin ediliyor.