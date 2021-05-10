BioNTech'ten bugün yapılan açıklamada Pfizer ile geliştirilen Kovid-19 aşısının, virüsün varyantlarına karşı koruma sağlamak için şu anda herhangi bir değişiklik gerektirmediği bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

'Bugüne kadar, BioNTech'in mevcut Kovid-19 aşısının, tanımlanan kilit yeni varyantlara karşı uyarlanmasının gerekli olduğuna dair hiçbir kanıt yok.'