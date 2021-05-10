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    'ten mutasyonlarına karşı flaş açıklama! Değişikliğe gidilecek mi?

    ün yeni varyantları ile ilgili olarak 'ten yeni açıklama geldi. Şirket, virüsün yeni varyantlarına karşı aşıda herhangi bir değişikliğe gerek duyulacak bir bulguya rastlanmadığının altını çizdi.

    BioNTech'ten mutasyonlara karşı flaş açıklama

    Alman biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

    Bir süredir aşıların Kovid-19 varyantlarına karşı ne derece etkili olabileceği yönünde dile getirilen endişeler üzerine yapılan açıklama tabiri caizse tartışmalara son noktayı koydu.

    BioNTech'ten bugün yapılan açıklamada Pfizer ile geliştirilen Kovid-19 aşısının, virüsün varyantlarına karşı koruma sağlamak için şu anda herhangi bir değişiklik gerektirmediği bilgisine yer verildi.

    Aynı açıklamada şu ifadeler yer aldı;
    'Bugüne kadar, BioNTech'in mevcut Kovid-19 aşısının, tanımlanan kilit yeni varyantlara karşı uyarlanmasının gerekli olduğuna dair hiçbir kanıt yok.'

    SİNGAPUR'DA mRNA ÜRETİM TESİSİ KURACAK
    BioNTech'in Singapur'da mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan aşıları için bölgesel bir merkez ve yeni bir üretim tesisi kurmayı planladığı bildirildi.

    BioNTech'ten yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya için bölgesel merkez olacak Singapur ofisinin 2021'de açılmasının planladığı belirtildi.

    Şirketin üretim ağını genişletmek için çalışmalar yaptığına yer verilen açıklamada, Singapur'da üretim tesisinin 2023 yılına kadar faaliyete geçmesinin beklendiği ve yaklaşık 80 kişilik istihdam sağlayacağı ifade edildi.

        BioNTech'in açıklamasında, Alman şirketin Güneydoğu Asya'da üretime başlamasının Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) tarafından desteklendiğine vurgu yapılarak, bunun gelecekteki salgın tehditlerine karşı hızlı yanıt verme olanağı sağlayacağı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Singapur'un mükemmel bir iş ortamı sunduğunu belirterek, "Üretim ağımızda birden fazla noktamızın olması, küresel ayak izimizi artırmada ve yeteneklerimizi geliştirmede önemli bir stratejik adımdır." ifadesini kullandı.

        İLK ÇEYREKTE 1 MİLYAR 128 MİLYON EURO KAR
        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ilk çeyrekteki net karı, aşı satışının ardından gelirlerindeki sert yükselişle 1 milyar 128,1 milyon avro olarak gerçekleşti.

        BioNTech, 2021'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal rakamlarını açıkladı.

        Buna göre, şirketin birinci çeyrekteki net karı, net gelirlerindeki sert yükselişle, 1 milyar 128,1 milyon avroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın ocak-mart döneminde 53,4 milyon avro zarar açıklamıştı.

        Şirketin toplam gelirleri birinci çeyrekte 2020'nin aynı çeyreğine göre yüzde 7 bin 138 artarak 2 milyar 50 milyon avroya yükseldi. Piyasalarda beklenti 1,71 milyar avro olması yönündeydi. Şirket geçen yıl birinci çeyrekte 27,7 milyon avro gelir elde etmişti.

            Şirketin hisse başına karı da 4,39 avroya denk geldi.

            BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 1 milyar 800 milyon doz dağıtımını için 91 ülkeyle anlaşma yaptıklarını ve 6 Mayıs'a kadar toplam 91 ülkeye 450 milyon doz Kovid-19 aşısı teslimatını tamamladıklarını da bildirdi.

            BioNTech, bu yıl aşı üretim kapasitesinin 3 milyar doza ulaşmasını ve 1 milyar 800 milyon doz aşının teslimatından 12,4 milyar avro gelir bekliyor.

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