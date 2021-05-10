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    • 10.05.2021 14:00
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    ? ? Bayram düzenlemesi…

    Koronavirüs salgınıyla tüm dünya gibi mücadele eden ülkemizde Covid-19 aşılamaları sürüyor, ve gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs salgınının hızını kesmek amacıyla büyük bir adım olan aşılanma sayesinde hastalığa yakalanmama ya da yakalanılsa da hafif geçirme şansı elde ediliyor. Sağlık Bakanlığı risk grubuna göre vatandaşları sıraladı ve bu sıraya uygun şekilde Covid-19 aşılaması devam ediyor. Peki sıra hangi yaş grubunda? ? Bayram düzenlemesine göre neler değişecek?

    takvim.com.tr
    İkinci aşı randevusu nasıl alınır?

    İkinci aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Vatandaşların aşılama işlemi Sağlık Bakanlığı risk gruplaması doğrultusunda devam ederken yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar aşılanıp aşılanmayacağını merak etmeye başladı. Bu konuda son dakika gelişmesi yaşandı ve Covid-19 aşılamalarına ilişkin bayram düzenlemesi geldi. Peki MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar…

    MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

    MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

    Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        KORONAVİRÜS AŞI SIRASI KİMDE?

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta, Covid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

        COVİD-19 AŞILAMASINA BAYRAM DÜZENLEMESİ

        Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan bayramı dönemi için yeni bir karar aldı.

        10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı.
        Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak.
        Aile Sağlığı Merkezlerinden aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrası erteleyebilecek. İsteyenler için de randevular hastanelere yönlendirilecek.

        Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" sayıldıkları hatırlatıldı.

        İZİN YAPABİLECEKLER

        Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezlerinin talepleri doğrultusunda yeni karar alındı.

        Buna göre ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre TSM/İSM'lerde ilçe yöneticileri, Aile Sağlığı Merkezleri'nde ise aile hekimleri birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek kendi planlamalarını yapacak.
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