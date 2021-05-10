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    • 10.05.2021 13:29
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    Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak! Temelini Başkan Erdoğan atmıştı | 'nin açılış tarihi belli oldu

    2019 yılında Başkan Erdoğan'ın katılımıyla temelleri atılan Cumhuriyet tarihinin ilk olma özelliğini taşıyan kilisenin yapım çalışmaları sürüyor. Kaba inşaatı tamamlanan kilisenin 2021 Ağustos ayında faaliyete girmesi bekleniyor.

    Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Temelini Erdoğan atmıştı

    Yeşilköy'de bulunan Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor. Kaba inşaatı biten kilise çalışmaların ardından Cumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilen ilk Süryani kilisesi olacak.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2019 yılında Yeşilköy'de bulunan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temel atma töreni gerçekleşmişti. Kaba inşaatı biten kilisenin 2021 yılı Ağustos ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

    Çalışmaların ardından açılacak olan kilise, Cumhuriyet tarihinde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani kilisesi olacak. İstanbul'da yaklaşık 18 bin Süryani'nin yaşadığı tahmin ediliyor. Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Yeşilköy'de yapılan kilisedeki çalışmaların son hali havadan da görüntülendi.

        ERDOĞAN: İNŞALLAH 1 YIL İÇERİSİNDE ORASI DA BİTECEK, ORANIN DA AÇILIŞINI YAPACAĞIZ
        Öte yandan Başkan Erdoğan, geçen cuma günü İstanbul'da kilisenin açılışı ile ilgili açıklama yaptı. Ankara'da azınlık grupları ve dini cemaatlerin liderleri ile bir araya geldiği iftarda bu konuyla ilgili konuşulduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizde azınlık grupları ve dini cemaatlerin liderleri ile bir araya gelerek yaptığımız iftarda özellikle herhangi bir sıkıntıları var mı, yok mu bunları kendilerinden dinleme fırsatını buldum. Kendilerinin memnuniyetini duymuş olmak tabii ki beni de ayrıca memnun etti.

        Tabii birçoğuna elimizden geldiğince her türlü desteği verdik, veriyoruz. Bundan sonra da vereceğiz. Bunlardan bir tanesi Demir Kilise'yi onlarla beraber Balat'ta açtık. Şimdi de Bakırköy'de Süryani cemaatine ait, orada temelini attığımız kilise var. İnşallah 1 yıl içerisinde orası da bitecek, oranın da açılışını yapacağız. Bu süreç içerisinde bu tür dini cemaatlerin, azınlıkların nerede herhangi bir ihtiyaçları varsa bu konularda yardımcı olabileceğimizi kendilerine tekrar taahhüt ettik." dedi.

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