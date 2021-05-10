ERDOĞAN: İNŞALLAH 1 YIL İÇERİSİNDE ORASI DA BİTECEK, ORANIN DA AÇILIŞINI YAPACAĞIZ

Öte yandan Başkan Erdoğan, geçen cuma günü İstanbul'da kilisenin açılışı ile ilgili açıklama yaptı. Ankara'da azınlık grupları ve dini cemaatlerin liderleri ile bir araya geldiği iftarda bu konuyla ilgili konuşulduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizde azınlık grupları ve dini cemaatlerin liderleri ile bir araya gelerek yaptığımız iftarda özellikle herhangi bir sıkıntıları var mı, yok mu bunları kendilerinden dinleme fırsatını buldum. Kendilerinin memnuniyetini duymuş olmak tabii ki beni de ayrıca memnun etti.