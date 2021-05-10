Yılın en büyük keşfi! 3 bin 300 yıllık yazıtı kapı basamağı olarak kullanılmış!

Kültür ve Turizm Bakanlığı yazıtın kayıp bölümünü Interpol aracılığıyla tüm dünyada ararken, Maner "Bu yazıtlardan çok sayıda yok. Hititler dönemine ait bilinmeyenler bu yazıtlar sayesinde gün yüzüne çıkıyor" dedi.
Yazıtın diğer yarısı ise 2015'te aynı evin kapı basamağı olarak kullanırken kayboldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yazıtın kayıp bölümünü Interpol aracılığıyla tüm dünyada ararken, Maner "Bu yazıtlardan çok sayıda yok. Hititler dönemine ait bilinmeyenler bu yazıtlar sayesinde gün yüzüne çıkıyor" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Konya'nın Ereğli, Halkapınar, Karapınar ve Emirgazi ilçelerini kapsayan 'Tunç ve Demir Çağı Yüzey Araştırması' projesini yürüten Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Çiğdem Maner, 2015'te kaybolan 3 bin 300 yıllık Hitit yazıtının peşine düştü. Luvi hiyeroglif yazıtı, ilk kez 2011'de Karaörenli öğretmen Nizamettin Tezcan'ın yazdığı 'Şairler ve Şiirlerle Karaören' adlı kitapta yayımlandı.