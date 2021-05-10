El-Hayy esmasının geçtiği pek çok ayet bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de El-Hayy esmasının geçtiği bazı ayetler şunlardır:

"...Allah'a ve Resul'e icabet edin...ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer.." ( Enfal suresi, Ayet 24 )

"...kendisine insanlar arasında yürüyecek bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp, ondan çıkamayan kimse gibi olur mu?..." ( Enam Suresi, Ayet 122 )