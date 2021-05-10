EL-HAYY NE DEMEK VE NEDİR?
Allah'ın güzel isimlerinden olan "El-Hayy" ismi O'nun ezeli ve ebedi hayat sahibi olduğunu anlatır. El-Hayy sıfatı sadece Allah'a ait bulunan zati sıfatlarındandır.
EL-HAYY ESMASI TÜRKÇE ANLAMI
El-Hayy esmasının Türkçe anlamı şöyledir: Allah, daima diri olandır. Her şeye hayat ve can verendir. O, sonsuz ve sınırsız bir hayatın sahibidir. Allah, her şeyi bilen ve O, her şeye gücü yetendir. Allah, gerçek hayat sahibidir.
El-Hayy esmasının geçtiği pek çok ayet bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de El-Hayy esmasının geçtiği bazı ayetler şunlardır:
"...Allah'a ve Resul'e icabet edin...ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer.." ( Enfal suresi, Ayet 24 )
"...kendisine insanlar arasında yürüyecek bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp, ondan çıkamayan kimse gibi olur mu?..." ( Enam Suresi, Ayet 122 )