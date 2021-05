EL-HAYY ESMASI TÜRKÇE ANLAMI

El-Hayy esmasının Türkçe anlamı şöyledir: Allah, daima diri olandır. Her şeye hayat ve can verendir. O, sonsuz ve sınırsız bir hayatın sahibidir. Allah, her şeyi bilen ve O, her şeye gücü yetendir. Allah, gerçek hayat sahibidir.