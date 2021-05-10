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    • 10.05.2021 10:42
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    El-Hayy ne anlama geliyor? El-Hayy zikrinin faydaları ve faziletleri nelerdir?

    Sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. El-Hayy sıklıkla duyduğumuz esmadan birisidir. Allah'ın isimlerinden biri olan " El-Hayy" esmasıdır. Bu 99 güzel isimlerden olan El-Hayy esmasının anlamı merak ediliyor. Peki, El-Hayy esması nedir? El-Hayy esması ne demektir? El-Hayy esmasının anlamı nedir? El-Hayy zikrinin faydaları ve faziletleri nelerdir? İşte cevabı!

    Hayy ne demek? El-Hayy ne anlama geliyor?

    EL-HAYY NE DEMEK VE NEDİR?

    Allah'ın güzel isimlerinden olan "El-Hayy" ismi O'nun ezeli ve ebedi hayat sahibi olduğunu anlatır. El-Hayy sıfatı sadece Allah'a ait bulunan zati sıfatlarındandır.

    EL-HAYY ESMASI TÜRKÇE ANLAMI

    El-Hayy esmasının Türkçe anlamı şöyledir: Allah, daima diri olandır. Her şeye hayat ve can verendir. O, sonsuz ve sınırsız bir hayatın sahibidir. Allah, her şeyi bilen ve O, her şeye gücü yetendir. Allah, gerçek hayat sahibidir.

    El-Hayy esmasının geçtiği pek çok ayet bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de El-Hayy esmasının geçtiği bazı ayetler şunlardır:

    "...Allah'a ve Resul'e icabet edin...ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer.." ( Enfal suresi, Ayet 24 )

    "...kendisine insanlar arasında yürüyecek bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp, ondan çıkamayan kimse gibi olur mu?..." ( Enam Suresi, Ayet 122 )

        EL-HAYY ZİKRİNİN FAZİLETİ VE FAYDALARI

        El-Hayy esmasının zikrine devam etmek çok faziletlidir. El-Hayy zikrinin sayısı 184 olup, El-Hayy zikrinin günü pazar günüdür. El-Hayy zikrin saati de güneş saatidir. .

        El-Hayy zikrinin fazileti ve faydalarını da şöyle sıralayabiliriz:

        El-Hayy esmasının zikrine devam edenin ömrü uzun ve sıhhatli olur.

        Hasta bir kimseye " El-Hayy" esması 18 defa yahut 324 defa okunursa Allah'ın izniyle hasta şifa bulacaktır.

        Ya Hayyu Ya Kayyum isimleri birlikte 184 defa zikredildiğinde kişi her muradına Allah'ın izniyle erişir.
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