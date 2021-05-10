CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 3. Köprü, İstanbul Havalimanı, duble yollar, Avrasya Tüneli, Şehir Hastaneleri gibi Türkiye'nin vizyon projelerine karşı çıktı. Hükümeti ve yatırımcıları tehdit etmekten geri kalmadı. Bir süredir de Kanal İstanbul'u diline doladı. Önceki gün yaptığı açıklamada ise yine kendinden beklenen o skandal açıklamaları yaptı: İster ihale etsinler (Kanal İstanbul), ister etmesinler, kime verirlerse versinler, iktidar olduğumuzda ihaleye giren yabancı bir ülke olursa o ülke ile aramıza mesafe koyacağız. Bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse o da görür. Bu kadar açık ve net söylüyorum!

CHP'Lİ YÖNETİCİ KOKAİNLE YAKALANDI

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım, polis tarafından durdurulan Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetlere ait araçta kokain ve esrar ile yakalandı. Yıldırım ve yanındaki M.E adlı kadın ve A.M.Ö gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.