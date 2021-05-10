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    CHP Lideri 'ndan tehditi

    CHP Lideri , bugüne kadar 3. Köprü, , duble yollar, , leri gibi 'nin vizyon projelerine karşı çıktı. Hükümeti ve yatırımcıları tehdit etmekten geri kalmadı. Bir süredir de 'u diline doladı. Önceki gün yaptığı açıklamada ise yine kendinden beklenen o skandal açıklamaları yaptı.

    Kanal tehdidi

    CHP Lideri , bugüne kadar 3. Köprü, , duble yollar, , leri gibi 'nin vizyon projelerine karşı çıktı. Hükümeti ve yatırımcıları tehdit etmekten geri kalmadı. Bir süredir de 'u diline doladı. Önceki gün yaptığı açıklamada ise yine kendinden beklenen o skandal açıklamaları yaptı: İster ihale etsinler (Kanal İstanbul), ister etmesinler, kime verirlerse versinler, iktidar olduğumuzda ihaleye giren yabancı bir ülke olursa o ülke ile aramıza mesafe koyacağız. Bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse o da görür. Bu kadar açık ve net söylüyorum!

    CHP'Lİ YÖNETİCİ KOKAİNLE YAKALANDI
    CHP İlçe Başkan Yardımcısı , polis tarafından durdurulan ait araçta kokain ve esrar ile yakalandı. Yıldırım ve yanındaki M.E adlı kadın ve A.M.Ö gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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