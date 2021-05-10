Gelinim Mutfakta hünkar beğendi tarifi! Hünkar beğendi nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Küçükten büyüğe herkesin severek yediği lezzetlerden biri olan hünkar beğendi bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında yapıldı ve gören izleyiciler evde kendileri denemek, akşam iftar sofrasına hazırlamak istedikleri için hünkar beğendi malzemeleri ve püf noktaları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar…
GELİNİM MUTFAKTA HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ
Malzemeler
200 gr kuşbaşı et
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1 adet biber
1 adet domates
Yaklaşık 1 yemek kaşığı salça
1,5-2 su bardağı su
Tuz,karabiber
Beğendi için;
3 adet patlıcan
1 çay bardağı süt (az gelirse ilave edebilirsiniz)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
Tuz
Yarım su bardağı kaşar rendesi