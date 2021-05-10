Ayrı bir tava yağ ile ocağa konur.

Tava ısındığında etler ilave edilir.

Etler suyunu bırakıp çekene kadar kavrulur.

İnce doğranmış soğan ve biberler eklenir.

Onlar da kavrulunca salça eklenip karıştırılır.

Salçadan sonra çekirdekleri alınıp doğranmış domates eklenir.

1,5-2 su bardağı su da göz kararı eklenerek kapağı kapatılıp etler pişene kadar pişirilir.

Piştikten sonra tuzu karabiberi eklenir. (Eğer etiniz geç pişecek bir et ise düdüklüde haşlayıp yapabilirsiniz. Su yerine et suyunuzu ilave edip pişirirseniz de aynı tadı elde edersiniz.)

Servis tabağınıza önce beğendiyi üstüne de etinizi koyarak servis edebilirsiniz.