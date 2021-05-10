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    • 10.05.2021 16:27
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    Gelinim Mutfakta ! ? İşte malzemeleri ve püf noktaları…

    Gündüz kuşağı yarışmalarını yakından takip eden izleyiciler Gelinim Mutfakta hakkında bilgi edinmek istiyor ve araştırmalar yapıyor. Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ekrana gelen fenomen yarışmada yapılan lezzetler büyük ilgi görüyor ve izleyiciler de evlerinde yapmak istiyor. Peki çok sevilen ve sık sık sofralarda yer alan ? İşte ve püf noktalarını haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta hünkar beğendi tarifi!

    Gelinim Mutfakta hünkar beğendi tarifi! Hünkar beğendi nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Küçükten büyüğe herkesin severek yediği lezzetlerden biri olan hünkar beğendi bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında yapıldı ve gören izleyiciler evde kendileri denemek, akşam iftar sofrasına hazırlamak istedikleri için hünkar beğendi malzemeleri ve püf noktaları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar…

    GELİNİM MUTFAKTA HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

    Malzemeler
    200 gr kuşbaşı et
    3 yemek kaşığı sıvı yağ
    1 adet soğan
    1 adet biber
    1 adet domates
    Yaklaşık 1 yemek kaşığı salça
    1,5-2 su bardağı su
    Tuz,karabiber

    Beğendi için;
    3 adet patlıcan
    1 çay bardağı süt (az gelirse ilave edebilirsiniz)
    1 yemek kaşığı tereyağı
    1 yemek kaşığı un
    Tuz
    Yarım su bardağı kaşar rendesi

        Yapılışı:

        İlk olarak patlıcanlar fırında ya da ocakta közlenir. (Ben kemer patlıcan kullandığım için beğendi çekirdekli oldu. Siz mümkünse çekirdeksiz patlıcan kullanın)
        Közlenen patlıcanlar kabuğu soyulup doğranır.
        Tavada yağ ve un kavrulur.
        Patlıcanlar tavaya eklenir ve iyice ezilir.
        Ocağın altı iyice kısılarak süt yavaş yavaş karıştırarak patlıcana ilave edilir.
        İyice karıştırılır.
        Ardından kaşar eklenir, ocak kapatılır.
        Kaşar da tamamen karıştırılarak beğendi hazırlanır.

        Ayrı bir tava yağ ile ocağa konur.
        Tava ısındığında etler ilave edilir.
        Etler suyunu bırakıp çekene kadar kavrulur.
        İnce doğranmış soğan ve biberler eklenir.
        Onlar da kavrulunca salça eklenip karıştırılır.
        Salçadan sonra çekirdekleri alınıp doğranmış domates eklenir.
        1,5-2 su bardağı su da göz kararı eklenerek kapağı kapatılıp etler pişene kadar pişirilir.
        Piştikten sonra tuzu karabiberi eklenir. (Eğer etiniz geç pişecek bir et ise düdüklüde haşlayıp yapabilirsiniz. Su yerine et suyunuzu ilave edip pişirirseniz de aynı tadı elde edersiniz.)
        Servis tabağınıza önce beğendiyi üstüne de etinizi koyarak servis edebilirsiniz.
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