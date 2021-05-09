Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.05.2021 07:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2021 07:25
    ABONE OL

    Yerli koronavirüs aşısında seferberlik! AK Partili vekiller gönüllü oldu

    Yerli koronavirüs aşısı ile ilgili çalışmalar son sürat devam ederken, Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşıda Faz 2 çalışmaları da başarı ile tamamlandı. Bu hafta Faz 3 çalışmalarına geçilecek aşıda AK Partili vekiller de gönüllü oldu.

    Yerli koronavirüs aşısında seferberlik

    Türkiye kendi Kovid 19 aşısını geliştirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Değişik kurumlar farklı yöntemler ile aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bunlar içinde Erciyes Üniversitesi'nin aşısı ön plana geçti. Faz 2 çalışmaları başarı ile tamamladı.

    Bu hafta içinde Faz 3'e geçilecek ve binlerce gönüllü üzerinde denenecek. Kapsamlı bir çalışma olması için süreç bakanlık tarafından yürütülecek. Aşılama işlemleri Türkiye'nin dört bir yanındaki şehir hastanelerinde yapılacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Faz 3 çalışmalarının sadece Türkiye değil başka ülkelerde de yapılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Faz 3'te en az 10 bin gönüllüye aşılama yapılıp sonuçların takip edilmesi bekleniyor.

        VEKİLLER DE SEFERBER OLDU
        Yerli aşı için AK Parti'de seferber oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı için gönüllü olmak istediğini Sağlık Bakanlığı'na iletti.



        Güler, aşı hakkı bulunduğu halde gönüllü olacağı için bunu yaptırmadı. Güler'in yanı sıra bazı milletvekillerinin de aşı gönüllüsü olmayı planladığı bildirildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye 3252 TL
        Haberler Güncel Yerli koronavirüs aşısında seferberlik! AK Partili vekiller gönüllü oldu