Saraç, kararı üst mahkemeye taşıdıklarını, mahkemelerin yoğunluğu nedeniyle, dosyanın şu an bulunduğu İstinaf Mahkemelerinde en az 2 yıl, Yargıtay'da da en az 2 yıl bekleyebileceği, böylelikle müvekkilinin en az 5 yıl nafaka ödemesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu savundu.