Gaziantep'te özel bir yayın kuruluşunda çalışan O.D., iki yıl önce S.D. adlı kadınla evlendi. Kadın, sadece 10 gün sonra gerekçe göstermeksizin evi terk etti. Kocasıyla anlaşamadıklarını öne süren S.D., çekişmeli boşanma davası açtı.
Gaziantep 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davada hâkim, kadının tam kusurlu, erkeğin ise kusursuz olduğuna karar verdi. Ancak mahkeme, buna rağmen 10 gün süren evlilik sonucunda O.D.'nin, S.D.'ye en az 5 yıl boyunca tedbir nafakası ödemesine hükmetti.
O.D. duruma itiraz ederken, avukatı Zuhal Kılınç Saraç ise tedbir nafakasında kusur durumunun dikkate alınması gerektiğini söyleyerek durumun adil olmadığını kaydetti.