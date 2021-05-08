Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.05.2021 06:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2021 06:52
    ABONE OL

    | Çöl sıcakları geliyor! den flaş uyarı | 9-13 Mayıs 2021

    tahminleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlerde bugün bazı bölge ve iller için sağanak yağış uyarısı yapılırken, önümüzdeki günlerde "çöl sıcakları"nın etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 9-13 Mayıs arası ...

    Çöl sıcakları geliyor! Meteorolojiden flaş uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yeğışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı şeridi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            ÇANKIRI °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA °C, 22°C
            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            AMASYA °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ARTVİN °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            SAMSUN °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve doğusunda kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            AĞRI °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                DİYARBAKIR °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                9 MAYIS 2021 PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

                10 MAYIS 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
                    Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına Filistin çağrısı
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Çöl sıcakları geliyor! Meteorolojiden flaş uyarı | 9-13 Mayıs 2021