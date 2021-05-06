TÜBİTAK Marmara Teknokent'teki (MARTEK) Biyoteknolojik İlaç Tesisi kapılarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte SABAH Gazetesi'ne açtı. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın da katıldığı ziyarette Mustafa Varank, virüs benzeri parçacıklar (VLP) aşısının pilot ve seri üretiminin yapılacağı tesis hakkında önemli bilgiler verdi.
VARANK: "YILSONUNDAN ÖNCE AŞI ADAYININ KULLANIMA HAZIR OLMASINI HEDEFLİYORUZ"
Mustafa Varank, yılsonundan önce aşı adayının kullanıma hazır olacağı müjdesini verdi ve "Faz 1 sonuçları değerlendirilerek Mayıs ayının sonunda 360 gönüllü ile Faz 2 çalışmasının başlaması öngörülüyor. Temmuz ortası veya Ağustos ayı başlarında Faz 3 çalışmasının başlaması ve yıl sonundan önce aşı adayının kullanıma hazır olmasını hedefliyoruz" dedi.
"MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDE GELİŞTİRİLEN AŞI VE İLAÇLARIN PİLOT ÜRETİMİ YAPILACAK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ağustos 2020 tarihinde duyurduğu Aşı ve İlaç Geliştirme Merkezi'nin yapımı devam ediyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) kampüsünde yapımına başlanan Medikal Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nde (MEDİBİYO) geliştirilen aşı ve ilaçların pilot üretimi yapılacak.
Mustafa Varank, tesisin özellikle labaratuvar aşaması ile seri üretim arasındaki ihtiyaca önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Varank, "Ülkemizde yapılacak aşı ve ilaç çalışmalarının hücreden pilot üretime kadar tüm aşamalarının bu merkezde tek çatı altında gerçekleştirilebilmesi planlanıyor. Bu anlamda bu tesis, özellikle laboratuvar aşaması ile seri üretim arasındaki ihtiyaca çok önemli bir katkı sağlayacak. Yaklaşık 3500 m2 kapalı alan üzerine kurulu ve GMP (İyi Üretim Uygulamaları) kurallarına uygun pilot üretim amaçlı merkezimizi bu yıl açmayı öngörüyoruz" diye konuştu.
Bakan Varank, SABAH Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve Sağlık Muhabiri Dilan Kaya'nın sorularını yanıtladı:
"8 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ İKİNCİ DOZ AŞIYI YAPTIRACAĞIZ"
Kovid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen VLP aşısının ilk insan denemelerine gönüllü oldunuz. Bu süreç hakkında bilgi verebilir misiniz? Yerli aşımızın faz çalışmaları ne aşamada?
30 Ocak 2020 tarihinde, yani ülkemizde daha vaka görülmemiş ve Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs salgınını global pandemi olarak ilan etmemişken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kamu, üniversite ve özel sektörden paydaşlarla bir araya geldik. Türkiye olarak koronavirüsle mücadeleye nasıl katkı sunabileceğimizi, bu krizi atlatmada neler yapabileceğimizi değerlendirdiğimiz bu toplantıyı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu'nun ilk toplantısı ve COVID-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının ilk adımı olarak sayabiliriz.
Kurduğumuz platform, tüm ekosistem aktörlerinin birlikte çalışarak ve yardımlaşarak ülkemiz adına ortak değer üretmesinin ilk uygulaması olmuştur. Yani biz, normal şartlarda çoğu rekabet içinde olan üniversite hocalarımızı, firmaları ve kamu görevlilerini bir araya getirerek ortak bir sinerji ortaya koyduk.