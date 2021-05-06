RAMAZAN İMSAKİYE
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Kripto para platformu Thodex'in yöneticisi vurguncu Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! INTERPOL o bölgelere yoğunlaştı

Son dakika haberi... Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Türkiye'den iki ekibin katılımıyla Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yoğunlaştı. Türk Interpolü, Özer'in kaçma ihtimalinin bulunduğu ülkelerin Interpol polislerini uyararak bilgi paylaşımında bulundu. Özer'in bağlantılı olduğu kişileri tespit ederek iz süren ekipler, çalışmalarında soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden de yararlanıyor.

06.05.2021 13:19 - Son Güncelleme: 06.05.2021 13:21
Kripto para platformu Thodex'in yöneticisi vurguncu Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! INTERPOL o bölgelere yoğunlaştı

Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Türkiye'den iki ekibin katılımıyla Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yoğunlaştı.

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Kripto para platformu Thodex'in yöneticisi vurguncu Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! INTERPOL o bölgelere yoğunlaştı

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor.

Kripto para platformu Thodex'in yöneticisi vurguncu Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! INTERPOL o bölgelere yoğunlaştı

Soruşturma kapsamında, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Özer'in yakalanması için Türk Interpolü devreye girerek kaçabileceği ülke Interpol polislerini uyardı.

Kripto para platformu Thodex'in yöneticisi vurguncu Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! INTERPOL o bölgelere yoğunlaştı

Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip de çalışmalara destek veriyor.

Kripto para platformu Thodex'in yöneticisi vurguncu Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! INTERPOL o bölgelere yoğunlaştı

Ekiplerden biri, Arnavut meslektaşlarıyla, diğer ekip ise Özer'in kaçma ihtimalinin bulunduğu Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'daki meslektaşlarıyla koordineli şekilde hareket ediyor.