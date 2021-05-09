Teyzeler Günü var mı? Teyzeler Günü ne zaman kutlanıyor 2021?

9 Mayıs 2021 Anneler Günü bugün kutlanmaya başlandı. Anne yarısı olarak görülen teyzelerimiz için de araştırmalar başladı. Bu noktada, çoğu kişi teyzeler gününün ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Teyzeler Günü ne zaman 2021? Teyzeler Günü ne zaman kutlanıyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
TEYZELER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
İddialara göre, her yıl 26 Temmuz günü Amca ve Teyze Günü olarak kutlanıyor. Tam olarak ne zaman olduğu kesinlik kazanmış değil.
TEYZEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Saf ve temiz su gibisin teyzem. Hayatımda olduğun için binlerce kez şükrediyorum. Anneler Günün kutlu olsun..
Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım teyzeciğim... Anneler Günün kutlu olsun!