Teyzeler Günü var mı? Teyzeler Günü ne zaman kutlanıyor 2021?

9 Mayıs 2021 Anneler Günü bugün kutlanmaya başlandı. Anne yarısı olarak görülen teyzelerimiz için de araştırmalar başladı. Bu noktada, çoğu kişi teyzeler gününün ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Teyzeler Günü ne zaman 2021? Teyzeler Günü ne zaman kutlanıyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!