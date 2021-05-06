Çin roketi Türkiye'de nereye düşecek? Dünya kırmızı alarma geçti! İstanbul ve Ankara tehlike altında! 8 Mayıs'ta...
Çin'den gelen son dakika haberi tüm dünyayı kırmızı alarma geçirdi. Çin'e ait olan Long March 5B tipi roketin kontrolden çıktığı bilgisi paylaşıldı. ABD tarafından yapılan açıklamada, roketin nereye düşeceğinin belirlenmediği, parçalarının düşme ihtimali olan yerler arasında Türkiye'nin de olabileceği belirtildi. Roketin nereye düşeceği ancak saatler kala öğrenilebilecek. Peki, Çin'in roketi nereye düşecek? Ankara ve İstanbul'a mı düşecek? İşte son dakika haberinin detayları!
Çin'den gelen son dakika haberi tüm dünyayı kırmızı alarma geçirdi. Çin'e ait olan Long March 5B tipi roketin kontrolden çıktığı bilgisi paylaşıldı. ABD tarafından yapılan açıklamada, roketin nereye düşeceğinin belirlenmediği, parçalarının düşme ihtimali olan yerler arasında Türkiye'nin de olabileceği belirtildi. Roketin nereye düşeceği ancak saatler kala öğrenilebilecek. Peki, Çin'in roketi nereye düşecek? Ankara ve İstanbul'a mı düşecek? İşte son dakika haberinin detayları!
Pentagon sözcülerinden Mice Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti. ABD Uzay Kuvvetleri 8 Mayıs'a kadar her gün internet üzerinden roketin rotası hakkında bilgilendirme yapacak.
Harvard Üniversitesi Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, "SpaceNews" sitesine yaptığı açıklamada, 21 tonluk ve 30 metrelik roketin parçalarının kuzeyde ABD'nin New York şehri ile İspanya'nın başkenti Madrid, güneyde de Şili'nin güneyi ve Yeni Zelanda'nın Wellington şehri arasında bir alana düşebileceğini söyledi.
McDowell, Çin'in daha önce uzaya yolladığı roketlerden biriyle de benzer bir sorununun yaşandığını belirtirken, "Son yolladıkları Long March-5B roketinden büyük metal parçalar gökyüzünde uçuşmuş, Fildişi Sahili'nde birçok binaya zarar vermişti. Çoğu yeryüzüne düşmeden yanıp yok olmuştu ama düşen büyük metal parçalar da vardı. Neyse ki kimse yara almadı" dedi.