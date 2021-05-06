Çin roketi Türkiye'de nereye düşecek? Dünya kırmızı alarma geçti! İstanbul ve Ankara tehlike altında! 8 Mayıs'ta...

Çin'den gelen son dakika haberi tüm dünyayı kırmızı alarma geçirdi. Çin'e ait olan Long March 5B tipi roketin kontrolden çıktığı bilgisi paylaşıldı. ABD tarafından yapılan açıklamada, roketin nereye düşeceğinin belirlenmediği, parçalarının düşme ihtimali olan yerler arasında Türkiye'nin de olabileceği belirtildi. Roketin nereye düşeceği ancak saatler kala öğrenilebilecek. Peki, Çin'in roketi nereye düşecek? Ankara ve İstanbul'a mı düşecek? İşte son dakika haberinin detayları!