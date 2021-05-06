RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Çin roketi Türkiye'de nereye düşecek? Dünya kırmızı alarma geçti! İstanbul ve Ankara tehlike altında! 8 Mayıs'ta...

Çin'den gelen son dakika haberi tüm dünyayı kırmızı alarma geçirdi. Çin'e ait olan Long March 5B tipi roketin kontrolden çıktığı bilgisi paylaşıldı. ABD tarafından yapılan açıklamada, roketin nereye düşeceğinin belirlenmediği, parçalarının düşme ihtimali olan yerler arasında Türkiye'nin de olabileceği belirtildi. Roketin nereye düşeceği ancak saatler kala öğrenilebilecek. Peki, Çin'in roketi nereye düşecek? Ankara ve İstanbul'a mı düşecek? İşte son dakika haberinin detayları!

06.05.2021 10:01 - Son Güncelleme: 06.05.2021 10:01
Çin'in uzaya fırlattığı roket, Türkiye'ye de düşebilir! İstanbul ve Ankara tehlikede

Çin'den gelen son dakika haberi tüm dünyayı kırmızı alarma geçirdi. Çin'e ait olan Long March 5B tipi roketin kontrolden çıktığı bilgisi paylaşıldı. ABD tarafından yapılan açıklamada, roketin nereye düşeceğinin belirlenmediği, parçalarının düşme ihtimali olan yerler arasında Türkiye'nin de olabileceği belirtildi. Roketin nereye düşeceği ancak saatler kala öğrenilebilecek. Peki, Çin'in roketi nereye düşecek? Ankara ve İstanbul'a mı düşecek? İşte son dakika haberinin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çin'in uzaya fırlattığı roket, Türkiye'ye de düşebilir! İstanbul ve Ankara tehlikede

Çin'e ait "Long March 5B" tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi. ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, Çin'e ait kontrolden çıkmış uzay roketinin, 8 Mayıs'ta yeryüzüne düşmesinin beklendiğini ve roketi takibe devam ettiklerini bildirdi.

Çin'in uzaya fırlattığı roket, Türkiye'ye de düşebilir! İstanbul ve Ankara tehlikede

Pentagon sözcülerinden Mice Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti. ABD Uzay Kuvvetleri 8 Mayıs'a kadar her gün internet üzerinden roketin rotası hakkında bilgilendirme yapacak.

Çin'in uzaya fırlattığı roket, Türkiye'ye de düşebilir! İstanbul ve Ankara tehlikede

Harvard Üniversitesi Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, "SpaceNews" sitesine yaptığı açıklamada, 21 tonluk ve 30 metrelik roketin parçalarının kuzeyde ABD'nin New York şehri ile İspanya'nın başkenti Madrid, güneyde de Şili'nin güneyi ve Yeni Zelanda'nın Wellington şehri arasında bir alana düşebileceğini söyledi.

Çin'in uzaya fırlattığı roket, Türkiye'ye de düşebilir! İstanbul ve Ankara tehlikede

McDowell, Çin'in daha önce uzaya yolladığı roketlerden biriyle de benzer bir sorununun yaşandığını belirtirken, "Son yolladıkları Long March-5B roketinden büyük metal parçalar gökyüzünde uçuşmuş, Fildişi Sahili'nde birçok binaya zarar vermişti. Çoğu yeryüzüne düşmeden yanıp yok olmuştu ama düşen büyük metal parçalar da vardı. Neyse ki kimse yara almadı" dedi.