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    • 09.05.2021 00:57
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    Başkan Erdoğan'ı hedef alarak algı operasyonuna soyunan li 40 dakika içinde kendini yalanladı

    Başkan Erdoğan'ı hedef alarak algı operasyonuna soyunan Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı fena çuvalladı. Erdoğan'ın iftar sonrası çekilen görüntüleri üzerinden algı yapan Çıray, "Sayın Erdoğan'ın bu fotoğrafını eleştiremeyiz. Oruç tutup tutmamak Allah'la kul arasında bir konudur" dedi. Daha sonra bir açıklama daha yapan Çıray, "Düzeltiyorum. Sayın Erdoğan'ın bu fotoğrafı iftar sonrası çekilmiş" dedi. Çıray paylaşımının yalan olmasına rağmen kendisini savunmaya devam etmesi tepki çekti.

    40 dakikada kendini yalanladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak algı operasyonuna soyunan İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray fena çuvalladı.

    Başkan Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.

    Sabah'ın haberine göre İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, söz konusu programdan bir fotoğraf paylaştı ve Erdoğan'ın masasında su bulunduğunu belirterek oruç tutmadığını iddia etti.

    Aytun Çıray, saat:20.09'da yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan'ın bu fotoğrafını eleştiremeyiz. Sebebi sağlıktır, zorlanmadır.. Oruç tutup tutmamak Allah'la kul arasında bir konudur. Lâiklik de bunu gerektirir. Eleştirilecek olan samimiyetsizliktir" iddiasında bulundu.

        AYTUN ÇIRAY, "DÜZELTİYORUM" DEDİ ANCAK ÖZÜR DİLEMEDİ
        Aytun Çıray, saat:20.09'da yaptığı paylaşımda ise; "Düzeltiyorum. Sn Erdoğan'ın bu fotoğrafı iftar sonrası çekilmiş" ifadelerini paylaştı.

        İNAN: "UTANMA OLMAYINCA…"
        AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Aytun Çıray'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı gerçek dışı paylaşıma tepki gösterdi.

        İnan "İftar sonrasının ve iftar esnasının iddiası açısından bir fark teşkil etmediğini de kavrayamamış herhalde. Ama utanma olmayınca!" ifadelerini kullandı.

        Eyyüp Kadir İnan, şunları söyledi:
        Devlet adamı olmanın bir koltuk değil de bir karakter meselesi olduğunun kanıtlarından biri de şu paylaşımlar. Önünü arkasını araştırmadan bir fotoğraf paylaşıyor. Kendince cumhurbaşkanımızın sağlığını ve ibadetini tartışmaya açıp sakil bir laiklik övgüsünde bulunuyor.

        İşin aslı her açıdan yüzüne vurulunca aynı pişkinlikle kendini savunmaya devam ediyor. İftar sonrasının ve iftar esnasının iddiası açısından bir fark teşkil etmediğini de kavrayamamış herhalde. Ama utanma olmayınca!

            Neyse, velhasıl bu şahıs bu ülkede bürokrasiden siyasete birçok makamda görev aldı. O makamları aslında işgal etmiş olduğunu bugün bir kez daha tecrübe ettik. Gençler bu vasatları gerçekten bilmeli...

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ı hedef alarak algı operasyonuna soyunan İYİ Partili Aytun Çıray 40 dakika içinde kendini yalanladı