Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak algı operasyonuna soyunan İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray fena çuvalladı.
Başkan Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.
Sabah'ın haberine göre İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, söz konusu programdan bir fotoğraf paylaştı ve Erdoğan'ın masasında su bulunduğunu belirterek oruç tutmadığını iddia etti.
Aytun Çıray, saat:20.09'da yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan'ın bu fotoğrafını eleştiremeyiz. Sebebi sağlıktır, zorlanmadır.. Oruç tutup tutmamak Allah'la kul arasında bir konudur. Lâiklik de bunu gerektirir. Eleştirilecek olan samimiyetsizliktir" iddiasında bulundu.