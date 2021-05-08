Eyyüp Kadir İnan, şunları söyledi:

Devlet adamı olmanın bir koltuk değil de bir karakter meselesi olduğunun kanıtlarından biri de şu paylaşımlar. Önünü arkasını araştırmadan bir fotoğraf paylaşıyor. Kendince cumhurbaşkanımızın sağlığını ve ibadetini tartışmaya açıp sakil bir laiklik övgüsünde bulunuyor.

İşin aslı her açıdan yüzüne vurulunca aynı pişkinlikle kendini savunmaya devam ediyor. İftar sonrasının ve iftar esnasının iddiası açısından bir fark teşkil etmediğini de kavrayamamış herhalde. Ama utanma olmayınca!