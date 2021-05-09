Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"İFTARIMIZI KILIÇDAROĞLU İLE YAPTIK"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam iftarımızı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptık. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu da, "Mukaddes olan bu ayda, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile iftarda buluştuk. Meral Hanım'ın Anneler Günü'nü de kutladım. Hayatın manevi zenginlikleri hepimizin olsun" diye alıntıladı.