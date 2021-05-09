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    ve da buluştu

    Genel Başkanı ile CHP Genel Başkanı birlikte yaptı. 'nı heyecanlandıran buluşmada ne konuşuldu? Haberin ayrıntıları...

    AJANSLAR
    Akşener ve Kılıçdaroğlu iftarda buluştu

    Genel Başkanı 'nun daveti üzerine Genel Başkanı yemeğinde bir araya geldi.

    İftar ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

    "İFTARIMIZI KILIÇDAROĞLU İLE YAPTIK"

    İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam iftarımızı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptık. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum" notunu düştü.

    Kılıçdaroğlu da, "Mukaddes olan bu ayda, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile iftarda buluştuk. Meral Hanım'ın Anneler Günü'nü de kutladım. Hayatın manevi zenginlikleri hepimizin olsun" diye alıntıladı.

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