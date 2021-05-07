SHOW TV'de yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına katılan Erdal Taşdemir, sosyal medyada tanışarak evlendiği eşi Berivan'ın, evlenmeden önce başkasından hamile kaldığını öğrendiğini anlatmıştı.
Bunun üzerine yayına telefonla bağlanan Berivan'ın kız kardeşi, ablasının CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut tarafından hamile kaldığını söylemişti.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, cinsel saldırı olayının ortaya çıkmasıyla açıklama yaparak Süleyman Karabulut'un tedbir amaçlı başkanlıktan alındığını ve partiden uzaklaştırıldığını belirtmişti.