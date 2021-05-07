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    • 07.05.2021 14:47
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    'deki tecavüzler gündüz kuşağı programında! İlçe Başkanı 16 yaşındaki kıza tecavüz etti! Canlı yayında ifşa

    ’deki tecavüz skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. ’de yayınlanan gündüz kuşağı programı '’la Vazgeçme' programına katılan , sosyal medyada tanışarak evlendiği eşi Berivan'ın, evlenmeden önce başkasından hamile kaldığını öğrendiğini anlatmıştı. Olay hakkında canlı yayına bağlanan Berivan'ın kız kardeşi, ablasının CHP Kale İlçe Başkanı tarafından hamile kaldığını söyledi. Skandalın ifşa olmasının ardından CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut, görevinden istifa etti.

    SHOW TV'de yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına katılan Erdal Taşdemir, sosyal medyada tanışarak evlendiği eşi Berivan'ın, evlenmeden önce başkasından hamile kaldığını öğrendiğini anlatmıştı.

    Bunun üzerine yayına telefonla bağlanan Berivan'ın kız kardeşi, ablasının CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut tarafından hamile kaldığını söylemişti.

    CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, cinsel saldırı olayının ortaya çıkmasıyla açıklama yaparak Süleyman Karabulut'un tedbir amaçlı başkanlıktan alındığını ve partiden uzaklaştırıldığını belirtmişti.

        CHP'Lİ KARABULUT'TAN İSTİFA GELDİ
        Skandal olayla gündeme gelen Süleyman Karabulut'ta açıklama yaptı.

        Olayın kapatılması için genç kızın ailesine para verdiği de öğrenilen Karabulut, görevinden ve partisinden istifa ettiğini belirterek, "Hakkımda bir genç kıza 'tecavüz' etmiş olduğum şeklinde asılsız iddialar yer almıştır, program esnasında adım açıkça söylenmiş ve fotoğrafım ekrana yansıtılmıştır.

        Kişilik haklarıma onuruma adı açıkça söylenerek üyesi olduğum CHP'ye alçakça saldırmıştır. Hiçbir somut delil olmadan üzerime suçlu yaftası yapıştırılmıştır. Bu iftiralara karşı hukuki yollardan gerekli cevap verilecektir. İftiralardan zarar görmemesi için üyelik ve ilçe başkanlığı görevini gururla yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisinden derhal istifa ettim." ifadelerini kullandı.

        CHP SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
        A Haber muhabiri Fırat Öztürk, tecavüz olayına dair son dakika gelişmelerini Kale ilçe başkanlığı binasının önünden aktardı. Öztürk, "Hala bir açıklama yok, CHP sessizliğini koruyor" dedi. Öztürk, "Kale CHP İlçe Başkanı Süleyman Karabulut 16 yaşındaki Berivan isimli bir genç kıza tecavüzde bulunduğu iddiası var. Ve bu tecavüz sonrasında da Berivan isimli kız çocuğu, çocuk dünyaya getirdi. Detaylar bir TV programında ortaya çıktı. Berivan'ın resmi olarak evlendiği kişi açıkladı, 'biz evlendiğimizde 6 aylık hamileymiş' iddiasında bulundu ve çocuğun kendinden olmadığını söyledi." dedi.

        TECAVÜZCÜYE ULAŞILAMIYOR
        Fırat Öztürk, "Veli Ağbaba tarafından, CHP Malatya il ve ilçe başkanlığından herhangi bir açıklama yok ve Süleyman Karabulut'a da ulaşılamıyor. Buradaki vatandaşlarla görüştüğümüzde özellikle bu ilçenin bu tür durumla anılması çok zorlarına gittiğini belirtiyorlar ve bir an önce olayın aydınlatılmasını ve şahsın emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmasını istiyorlar" şeklinde konuştu.
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        CHP'deki tecavüzler gündüz kuşağı programında!
        Haberler Güncel CHP'deki tecavüzler gündüz kuşağı programında! İlçe Başkanı Süleyman Karabulut 16 yaşındaki kıza tecavüz etti! Canlı yayında ifşa