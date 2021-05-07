Kişilik haklarıma onuruma adı açıkça söylenerek üyesi olduğum CHP'ye alçakça saldırmıştır. Hiçbir somut delil olmadan üzerime suçlu yaftası yapıştırılmıştır. Bu iftiralara karşı hukuki yollardan gerekli cevap verilecektir. İftiralardan zarar görmemesi için üyelik ve ilçe başkanlığı görevini gururla yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisinden derhal istifa ettim." ifadelerini kullandı.

CHP SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

A Haber muhabiri Fırat Öztürk, tecavüz olayına dair son dakika gelişmelerini Kale ilçe başkanlığı binasının önünden aktardı. Öztürk, "Hala bir açıklama yok, CHP sessizliğini koruyor" dedi. Öztürk, "Kale CHP İlçe Başkanı Süleyman Karabulut 16 yaşındaki Berivan isimli bir genç kıza tecavüzde bulunduğu iddiası var. Ve bu tecavüz sonrasında da Berivan isimli kız çocuğu, çocuk dünyaya getirdi. Detaylar bir TV programında ortaya çıktı. Berivan'ın resmi olarak evlendiği kişi açıkladı, 'biz evlendiğimizde 6 aylık hamileymiş' iddiasında bulundu ve çocuğun kendinden olmadığını söyledi." dedi.