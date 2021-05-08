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    • 08.05.2021 15:53
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    , sözleri ve hadisleri 2021! En güzel, kısa, öz anlamlı resimli mesajları burada

    İslam alemi için son derece önemli olan ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bugün idrak ediliyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) Kadir Gecesi'ne büyük önem verirdi ve "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.(Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.) duasını okurdu. Bu önemli günde yakınlarına Kadir Gecesi mesajı atmak isteyenler ise sabah saatleriyle birlikte en güzel mesajları bulmak için araştırmalara başladı. Araştıranlar için kısa, anlamlı en güzel , sözleri ve hadisleri haberimizde yer almaktadır. İşte resimli mesajları ve sözleri!

    Kadir Gecesi 2021 resimli mesajları ve sözleri!

    Kadir Gecesi 2021 resimli mesajları ve sözleri vatandaşların bu mübarek günde en çok araştırdıkları arasında yer alıyor. Müslümanlar İslam alemi için son derece önemli olan bu mübarek gecede dualar okuyacak, namazlar kılacak ve günü bol bol ibadetlerle geçirecek. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Bu önemli günde ailesine, sevdiklerine ve yakınlarına mesaj atmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yazımızda en güzel mesaj ve sözleri sizler için derlemiş bulunmaktayız. İşte kısa, anlamlı en güzel Kadir Gecesi mesajları, sözleri ve hadisleri

    KADİR GECESİ 2021 RESİMLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

    O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... Ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesi'nde Allah dualarınızı kabul etsin.

    İşte kısa, anlamlı en güzel Kadir Gecesi mesajları, sözleri ve hadisleri için devam ediniz...

    Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.
    Kadir gecesi bugün mü? Kadir gecesi bu gece mi? Kadir gecesi hangi gün?

    Allah'ım, sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut âlemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğer gamlardan eyle ya Rabbi!

        Kadir Gecesi'nin biz aciz kulların huzuruna, mutluluğuna ve kurtuluşuna vesile olmasını dilerim.

        Ömrümüzün bir muhasebesini yapabilmek ve hayatımızı 'helal ve haram' sınırlarını gözeterek bir istikamet çizebilme ümidiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun.

        Ya Rabbi! Hayatımızı Kur'an ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşat. Kadir Gecemiz Mübarek olsun.

        Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle… İyi kandiller...

        Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle Kadir Geceniz mübarek olsun.

        Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum. Kadir geceniz mübarek olsun.

            Ey Rabbim, dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam'ın yolundan ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun.

            Allah'ın adıyla başladığınız her işinizin hayırlı olması dileğiyle Kadir geceniz mübarek olsun.

            Nefsimizi arındıracak, muhabbetimizi dualarla pekiştirecek, kardeşliğimizi devam ettirecek bir gece olması temennisiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun.

            Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

            Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

            Allah'ü Teâla iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Kadir Geceniz mübarek olsun…

                Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.

                Yüreğine bin damla serpilsin ki yüreğin ferahlasın, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun ki huzur dolu bir yaşamın olsun, bu mübarek Kadir Gecesi'nde tüm dualarınız kabul olunsun.

                Esenlik ve güvenliğin kainata yayıldığı, rahmet ve lütufların bolca sunulduğu Kadir Geceniz mübarek olsun.
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                Haberler Güncel Kadir Gecesi mesajları, sözleri ve hadisleri 2021! En güzel, kısa, öz anlamlı Kadir Gecesi resimli mesajları burada