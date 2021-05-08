Kadir Gecesi 2021 resimli mesajları ve sözleri vatandaşların bu mübarek günde en çok araştırdıkları arasında yer alıyor. Müslümanlar İslam alemi için son derece önemli olan bu mübarek gecede dualar okuyacak, namazlar kılacak ve günü bol bol ibadetlerle geçirecek. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Bu önemli günde ailesine, sevdiklerine ve yakınlarına mesaj atmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yazımızda en güzel mesaj ve sözleri sizler için derlemiş bulunmaktayız. İşte kısa, anlamlı en güzel Kadir Gecesi mesajları, sözleri ve hadisleri

KADİR GECESİ 2021 RESİMLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... Ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesi'nde Allah dualarınızı kabul etsin.

İşte kısa, anlamlı en güzel Kadir Gecesi mesajları, sözleri ve hadisleri için devam ediniz...