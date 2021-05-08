Kadir Gecesi camiler açık mı? Teravih namazı camilerde kılınabilecek mi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bugün bin Aydan daha hayırlı olarak Kabul edilen Kadir Gecesi idrak ediliyor ve Müslüman vatandaşlar oruç tutmanın yanı sıra diğer ibadetleri de yerine getiriyor. Peki Diyanet açıklamasında neler söylendi, Kadir Gecesi'nde teravih namazı evde mi yoksa camilerde mi kılınacak?
TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?
Teravih namazı camilerde kılınmayacak. Bu nedenle bu yıl 8 Mayıs'ta idrak edilecek Kadir Gecesi'nde camiler cemaate açık olmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi. Erbaş "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız." açıklamasını yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ramazanda teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Erbaş açıklamasında, '"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım.