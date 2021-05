TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Evde tek başına veya cemaatle de kılınabilir. Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ramazan ayında teravihten sonra kılınır. Teravihten önce de kılınabilir. Teravih namazı her iki rekâtın sonunda selam verilerek kılınır. Dört rekâtta bir selam verilerek de kılınır.

Teravih namazının cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Cemaatle kılınabileceği gibi evde tek başına da kılınabilir. Yatsı namazından sonra eğer cemaatle kılınacaksa imamla birlikte niyet edilerek başlanır.



1. REKAT

Teravih namazı cemaat halinde kılınacaksa, imamla birlikte niyet edilerek başlanır. İmam ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam "euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte Kur'an'dan bir sure okur.

Tek başına kılınacak ise;

"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat teravih namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

Sübhaneke duasından sonra Euzü besmele çekerek Fatiha suresi okunur.

Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.

Rükû ve secde yapılır.