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    • 08.05.2021 13:31
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    ? ? Diyanet açıklaması…

    Gündemde yüzbinlerce kişi yoğun bir şekilde ? sorusunun yanıtını araştırıyor. Müslüman alemi İslamiyet’te çok önemli olan Kadir Gecesi’ne erişmenin mutluluğunu ve iç huzurunu yaşıyor. Kadir Gecesi’nde kılınacak olan ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Ayrıca ? Evde kılınır mı gibi sorgulamalar da sıklıkla yapılıyor. Konuyla ilgili Diyanet açıklaması geldi. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi camiler açık mı?

    Kadir Gecesi camiler açık mı? Teravih namazı camilerde kılınabilecek mi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bugün bin Aydan daha hayırlı olarak Kabul edilen Kadir Gecesi idrak ediliyor ve Müslüman vatandaşlar oruç tutmanın yanı sıra diğer ibadetleri de yerine getiriyor. Peki Diyanet açıklamasında neler söylendi, Kadir Gecesi'nde teravih namazı evde mi yoksa camilerde mi kılınacak?

    TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

    Teravih namazı camilerde kılınmayacak. Bu nedenle bu yıl 8 Mayıs'ta idrak edilecek Kadir Gecesi'nde camiler cemaate açık olmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi. Erbaş "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız." açıklamasını yaptı.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ramazanda teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Erbaş açıklamasında, '"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım.

        Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli.' cümlelerine yer verdi.

        KADİR GECESİ ÖNEMİ VE ANLAMI

        Bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında, Allah'ın kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen ve 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmiş olması gelmektedir. Rabbimizin, "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik." (Kadir, 1) ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün, sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gecedir.

        Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Kur'an'la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kâinatla ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır.

        TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR

        Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ramazan ayında teravihten sonra kılınır. Teravihten önce de kılınabilir. Teravih namazı her iki rekâtın sonunda selam verilerek kılınır. Dört rekâtta bir selam verilerek de kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilemez.

        Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de, aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan, yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

        TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Evde tek başına veya cemaatle de kılınabilir. Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ramazan ayında teravihten sonra kılınır. Teravihten önce de kılınabilir. Teravih namazı her iki rekâtın sonunda selam verilerek kılınır. Dört rekâtta bir selam verilerek de kılınır.
        Teravih namazının cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Cemaatle kılınabileceği gibi evde tek başına da kılınabilir. Yatsı namazından sonra eğer cemaatle kılınacaksa imamla birlikte niyet edilerek başlanır.

        1. REKAT
        Teravih namazı cemaat halinde kılınacaksa, imamla birlikte niyet edilerek başlanır. İmam ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam "euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte Kur'an'dan bir sure okur.
        Tek başına kılınacak ise;
        "Niyet ettim Allah rızası için dört rekat teravih namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.
        Sübhaneke duasından sonra Euzü besmele çekerek Fatiha suresi okunur.
        Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
        Rükû ve secde yapılır.

            2. REKATCemaat halinde kılınan teravihin ikinci rekatında imam "besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure" okur. Ardından rükû ve secde yapılır ve tahiyyata oturulur. İki rekât şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, salli-barik dualarıyla rabbena duaları" okur ve selam verilir. Eğer 4'er rekât olarak kılınacaksa imam ve cemaat tahiyyat, salli ve barik dualarını okur sonra üçüncü rekâta kalkılır.
            Tek başına kılınacak ise;
            Ayağa kalkarak kıyama durulur.
            Besmele çekip Fatiha suresi okunur.
            Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
            Rükû ve secde yapılır.
            Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik duaları okunur.

            3. REKAT
            Cemaat halinde kılınan teravihin üçüncü rekatında imam ve cemaat "Sübhaneke" duasını okur. Ardından sadece imam euzü besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur. Rükû ve secdenin ardından dördüncü rekâta kalkılır.
            Tek başına kılınacak ise;
            Sübhaneke duasından sonra euzü besmele çekerek Fatiha suresi okunur.
            Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
            Rükû ve secde yapılır.

            4. REKATCemaat halinde kılınan teravihin dördüncü rekatında sadece imam besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur. Rükû secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "tahiyyat, salli, barik ve rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verir. Teravih namazı toplam kaç rekât kılınacaksa rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı da cemaatle kılınır.
            Tek başına kılınacak ise;
            Ayağa kalkarak kıyama durulur
            Besmele çekip Fatiha suresi okunur.
            Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
            Rükû ve secde yapılır.
            Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
            "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.
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