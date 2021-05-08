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    • 08.05.2021 11:10
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    lideri 'nu toplu istifa dalgası bekliyor

    önümüzdeki günlerde parti kurmaya hazırlanırken 'de de istifalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni toplu istifaların olacağı belirtiliyor. Ayrıntılar A Haber canlı yayınında ele alındı.



    A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

    " cephesinde bir heyecan yaşanıyor. 19 Mayıs'ta Muharrem İnce'nin partisini kurmak üzere 'na başvurması bekleniyor. Hazırlıklar da son sürat devam ediyor. 17 Mayıs'ta bir toplantı yapmayı planlıyor kurucular kurulu. Fakat logo hazırlandı, logo beğenilmedi, bir kez daha yeniden yapılıyor logo. Farklı bir logo ile seçmenlerin karşısına çıkmak istiyor Muharrem İnce.





    TOPLU İSTİFA DALGASI YOLDA

    Bu arada istifalar devam ediyor. CHP'den Muharrem İnce'nin partisine geçmek için Gaye Usluer istifa etmişti. Mustafa Kemal Çiçek de son olarak istifa etmişti. Bu istifalar devam edecek görülüyor. Özellikle Muharrem İnce partiyi kurduktan sonra bu kopuşların CHP'den hızla devam edeceği bekleniyor. "
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