Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi fazileti, anlam ve önemi nedir?

Son derece önemli olan ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) çok önemli verdiği bu mübarek gece ibadet ve dualarla geçirilecek. Peki, Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi fazileti, anlam ve önemi nedir? İşte bilgiler...



KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de "Kadr" adını taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Bu surede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir".

İşte dini bilgiler;