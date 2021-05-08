Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul mesajı: Örnek bir şehircilik olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Altındağ'da yapımı devam eden konutları gezdi.
Örnek daireyi inceleyen Kurum, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Daha sonra Başpınar Mahallesi'ne gelen Kurum, burada inşası devam eden Millet Bahçesi'ni gezdi.
Ardından incelemelerde bulunmak için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'ne gelen Kurum, burada açıklamalarda bulundu.
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de her alanda yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Kovid-19 salgını sürecine rağmen kentsel dönüşüm, sosyal konutlar, millet bahçeleri ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 450 konuttan oluşan örnek çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden Kurum, bu projenin ağustos itibarıyla tamamlanacağını açıkladı.
"BAYRAMDAN SONRA HIZLI BİR ŞEKİLDE İNŞA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK"
Kurum, Ankara'nın 14 ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edildiğini belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda Çankaya'da İleri Mahallemizde bir binanın çökmesi sebebiyle hem bu binayı hem de etrafındaki 11 binayı boşaltmış, kentsel dönüşüm sürecini başlatacağımızı ifade etmiştik. Şimdi 11 binada yaklaşık 150 bağımsız bölümden oluşan projemizi TOKİ hazırladı. Onun da bayramdan sonra hızlı bir şekilde inşa çalışmaları başlayacak ve söz verdiğimiz gibi bir yıl içinde de vatandaşlarımıza konutlarımızı vereceğiz." dedi.
Kızılcahamam'daki Kasaplar Çarşısı'nın geçen ay yandığını hatırlatan Kurum, "Orada da 64 dükkan ve altında otoparkı olan, Kızılcahamam'ın içinde çok örnek bir çarşımızı, meydanımızı kazandıracak projemizi de başlatıyoruz. Bayramdan sonra buranın da ihalesi gerçekleşecek." bilgisini paylaştı.
"303 MİLLET BAHÇESİ PROJESİNDEN DE 80'İNİ TAMAMLADIK"
Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı millet bahçeleri projeleri kapsamında 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmaların yürütüldüğünü dile getirerek, "Şu ana kadar 79 ilimizde yaklaşık 55 milyon metrekare alana sahip örnek millet bahçelerimizi projelendirdik, ihalelerini yaptık. 303 millet bahçesi projesinden de 80'ini tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu kapsamda 81 ilimize 2023'e kadar projelerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Ankara'daki 14 ilçede 4,1 milyon metrekare büyüklüğünde 20 millet bahçesi projesinin sürdürüldüğünü söyleyen Kurum, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda daha önce Mamak Üreğil Millet Bahçe'mizi açmış ve vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Şu anda Akyurt'ta Sincan'da yine ilk fidanlarımızı bahçemizle buluşturduk ve hep birlikte temel atma törenlerimizi gerçekleştirdik. Kahramankazan, Kızılcahamam, Çubuk ve Cebeci'de millet bahçelerinde de inşa aşaması bitme safhasına geldi, büyük bir ilerleme kaydettik. En yakın zamanda bu projelerimizi bitireceğiz."