Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul mesajı: Örnek bir şehircilik olacak

Kızılcahamam'daki Kasaplar Çarşısı'nın geçen ay yandığını hatırlatan Kurum, "Orada da 64 dükkan ve altında otoparkı olan, Kızılcahamam'ın içinde çok örnek bir çarşımızı, meydanımızı kazandıracak projemizi de başlatıyoruz. Bayramdan sonra buranın da ihalesi gerçekleşecek." bilgisini paylaştı.

"303 MİLLET BAHÇESİ PROJESİNDEN DE 80'İNİ TAMAMLADIK"

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı millet bahçeleri projeleri kapsamında 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmaların yürütüldüğünü dile getirerek, "Şu ana kadar 79 ilimizde yaklaşık 55 milyon metrekare alana sahip örnek millet bahçelerimizi projelendirdik, ihalelerini yaptık. 303 millet bahçesi projesinden de 80'ini tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu kapsamda 81 ilimize 2023'e kadar projelerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Ankara'daki 14 ilçede 4,1 milyon metrekare büyüklüğünde 20 millet bahçesi projesinin sürdürüldüğünü söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda daha önce Mamak Üreğil Millet Bahçe'mizi açmış ve vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Şu anda Akyurt'ta Sincan'da yine ilk fidanlarımızı bahçemizle buluşturduk ve hep birlikte temel atma törenlerimizi gerçekleştirdik. Kahramankazan, Kızılcahamam, Çubuk ve Cebeci'de millet bahçelerinde de inşa aşaması bitme safhasına geldi, büyük bir ilerleme kaydettik. En yakın zamanda bu projelerimizi bitireceğiz."