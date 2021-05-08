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    • 08.05.2021 21:33
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    • 08.05.2021 21:33
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    ? ? Yapılacak ibadetler…

    İslamiyet’te çok önemli yeri bulunan Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor ve ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar ? Sorusunun yanıtını merakla araştırır oldu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, bin aydan daha hayırlı olan bu özel gecede eller semaya yükselecek Allah’tan af dilenecek, dualar edilecek. Peki yapılacak tüm ibadetler nelerdir? ? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi duası hangisi?

    Kadir Gecesi duası hangisi? Kadir Gecesi hacet nafile ve tesbih namazı nasıl kılınır? Yapılacak ibadetler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor? Milyonlarca Müslüman alemi bir Kadir Gecesi'ne daha erişmenin mutluluğunu yaşarken yapılması gereken ibadetleri de yerine getiriyor. Peki bu gecede hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    KADİR GECESİ DUASI

    Dua hususunda da Hazret-i Aişe der ki: Resulü Ekreme:
    -Ya Resulallah, Kadir Gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? diye sordum.
    - Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa'fü anni = Allah'ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla, diye dua et! buyurdu.

    TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

    Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

    "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

    1.REKAT
    Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
    Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır..

        Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra
        10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca
        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca
        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih okunur.

        İkinci rek'ate kalkılır.

        2.REKATİkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

        Fatiha'dan önce
        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca
        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca
        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih okunur.

        Üçüncü rekata kalkılır.

        3.REKATDördüncü rek'ate kalkılır.

        Sübhâneke'den sonra
        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra
        10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca
        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca
        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih okunur.

        4.REKAT
        Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

        Fatiha'dan önce
        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca
        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca
        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih okunur.

            Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

            Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

            Dua edilir.

            NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

            1. Rekat

            "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

            "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

            Subhaneke'yi okuruz.

            Euzü-besmele çekeriz.

            Fatiha okuruz.

            Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

            Rüku'ya gideriz.

            Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

            2. Rekat


            Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

            Besmele çekeriz.

            Fatiha okuruz.

            Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

            Rüku'ya gideriz.

            Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

            Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

            "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

            HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

            Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah'tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza "Hâcet namazı" denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah'ı anıp Resûlullah'a salavat getirsin ve şöyle desin:
            لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِى ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
            ("Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!") (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 189)
            Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü'l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 472-473).
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            Haberler Güncel Kadir Gecesi duası hangisi? Kadir Gecesi hacet nafile ve tesbih namazı nasıl kılınır? Yapılacak ibadetler…