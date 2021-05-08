Kadir Gecesi duası hangisi? Kadir Gecesi hacet nafile ve tesbih namazı nasıl kılınır? Yapılacak ibadetler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor? Milyonlarca Müslüman alemi bir Kadir Gecesi'ne daha erişmenin mutluluğunu yaşarken yapılması gereken ibadetleri de yerine getiriyor. Peki bu gecede hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? İşte merak edilen tüm bilgiler…
KADİR GECESİ DUASI
Dua hususunda da Hazret-i Aişe der ki: Resulü Ekreme:
-Ya Resulallah, Kadir Gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? diye sordum.
- Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa'fü anni = Allah'ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla, diye dua et! buyurdu.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"
1.REKAT
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır..