Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.05.2021 22:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2021 22:12
    ABONE OL

    , ! , , !

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında hiç şüphesiz ki , yer alıyor. Tüm dünyada her yıl coşkuyla kutlanan, 2021 yılında 9 Mayıs tarihine denk gelen Anneler Günü’nde ona değerli bir hediye vererek sevginizi anlatan sözleri paylaşabilirsiniz. , , haberimizde yer alıyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle annesinden uzakta kalanların Whatsapp ve SMS üzerinden göndermek istediği en güzel resimli ve resimsiz mesajları haberimizden seçebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Anneler Günü mesajları, sözleri!

    Anneler Günü mesajları, sözleri! 2021 en güzel ve anlamlı, duygusal, uzun ve kısa Whatsapp Anneler Günü mesajları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Uzun yıllardır dünya genelinde Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü için şimdiden Whatsapp, SMS ile göndermek ya da sosyal medya hesaplarında paylaşmak isteyenler bu güne özel şiirleri de sıklıkla sorguluyor. Haberimizden beğendiklerinizi alarak siz de paylaşabilirsiniz.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

    - Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

    - Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

    - Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

    -Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

    - Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

    -Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

    -Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

        Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem.

        * Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

        * Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

        * Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

        * Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

        * Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.

        * Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.

        -Anneler Günün kutlu olsun! Sen hayatımdaki en özel ve en önemli kadınsın. Seni seviyorum anne!

        -Hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadım. Asla görmezden gelemem. Biliyorum hep benim için buradasın! Anneler Gününde sevgilim, canım anneme sevgiler!

        -Birçok insan için önemlisin, ama annem olmak için yaptığın inanılmaz işler için özellikle minnettarım.

        -Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.

        EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ!

        ANNEM

        Anne gibi var mıdır
        Bize kanat kol geren?
        Dünyalara bedeldir
        Melek yüzlü gül annem.

        Örtmek için sırtımı
        Böler tatlı uykusunu,
        Canından da çok sever
        Her bir anne yavrusunu.

        Sevgi ile şevkatle
        Büyütürler hep bizi,
        Değişmeyiz dünyaya
        Sevgili annemizi.

        Atila Çakıroğlu

            ANNEM ANNEM

            Annem, annem canım annem,
            Sevgilidir benim annem.
            Vücudundan bir parçayım,
            Damarımda kanım annem.

            Bir ömür boyunca beni,
            Besledin sen gündüz gece.
            Dilimden hiç bırakamam,
            Ben de seni hece, hece.

            Kalbime işledim seni,
            Tespih eyledim ismini.
            Çok severim ben annemi,
            Herkes sevsin annesini.

            Ali Sincer
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki
            Haberler Güncel Anneler Günü mesajları, sözleri! 2021 en güzel ve anlamlı, duygusal, uzun ve kısa Whatsapp Anneler Günü mesajları!