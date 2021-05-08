Anneler Günü mesajları, sözleri! 2021 en güzel ve anlamlı, duygusal, uzun ve kısa Whatsapp Anneler Günü mesajları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Uzun yıllardır dünya genelinde Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü için şimdiden Whatsapp, SMS ile göndermek ya da sosyal medya hesaplarında paylaşmak isteyenler bu güne özel şiirleri de sıklıkla sorguluyor. Haberimizden beğendiklerinizi alarak siz de paylaşabilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.
- Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.
-Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.
- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.
-Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.
-Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.