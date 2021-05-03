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    • 03.05.2021 13:36
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    'da operasyonu! 16 kişi gözaltında

    'da emniyet güçleri tarafından 'a yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemler sürüyor.

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 16 kişi gözaltında

    'da terör örgütü 'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaptıkları öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanun'a muhalefet etme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    Polis, gece saatlerinde İstanbul'da 10 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemler sürüyor.

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    Haberler Güncel İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 16 kişi gözaltında