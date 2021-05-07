SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın azınlık cemaatleriyle yaptığı iftarın detayları ortaya çıktı: En mükemmel cumhurbaşkanıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Çankaya Köşkü'nde azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da hazır bulunduğu yemeğe katılan cemaat temsilcileri, yemek masasındaki ortamı ve konuşulanları anlattı.
Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, çok sıcak ve samimi bir ortamda iftar programında buluştuklarını belirterek şunları anlattı:
Sayın Cumhurbaşkanı'mız, her zaman olduğu gibi son derece içten, sıcak duygularla bizi ağırladı. 22 kişi olarak katıldığımız iftarda 'hoş geldiniz' konuşmasını yaptıktan sonra bizler de birer konuşma yaptık.
Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir dikkatle dinledi bizi. Azınlık temsilcileri olarak son 20 yıl içinde bizlere tanınan hak ve özgürlükler nedeniyle kendilerine teşekkür ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile program sonunda birlikte fotoğraf çektirdik, bize hediyeler sundu. Biz de paskalyadan yeni çıktığımız için kendilerine paskalya sepeti arz ettik.