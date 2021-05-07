SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın azınlık cemaatleriyle yaptığı iftarın detayları ortaya çıktı: En mükemmel cumhurbaşkanıdır

Sabah'ta yer alan habere göre, Yuvanidis, şunları kaydetti: "Bugüne kadarki en güzel ortam oldu. Çok ama çok güzel geçti.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimizle tek tek konuştu. Azınlıkların bu ülkenin değerleri olduğunu ve hiçbir ayrım gözetilmeden birlik, eşitlik, barış içinde yaşadığımızı vurguladı. Bu ülkede bugüne kadar görev yapmış en mükemmel başbakan ve cumhurbaşkanı kendileridir.