İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması" konulu genelge gönderdi.
Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu bildirildi.
Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden "çalışma izin belgesi" veya manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisince imzalanıp onaylanan "çalışma izni görev belgesi formunu" alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.