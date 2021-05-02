Çalışma izni muafiyet teyit belgesi nasıl alınır? E-devlet çalışma izin belgesi sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Koronavirüs vakalarını azaltmak amacıyla tam kapanma uygulanmaya başlandı ve 29 Nisan 19:00'da başlayarak 17 Mayıs 05:00'e kadar devam edecek. Bunun üzerinden işyerinde çalışma faaliyetleri devam eden vatandaşlar e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi almaya çalışıyor. İşte ayrıntılar…
ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL SORGULANIR?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "görev belgesi" genelgesine göre; muafiyet kapsamında olanların, e-Devlet üzerinden alacakları belgeyi denetimlerde göstermeleri zorunlu olacak.
Vatandaşlar kendilerine ait şifre ile girdikleri e-Devlet sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girecek.
Buradaki seçenekler arasından "çalışma muafiyet izin belgesi işlemleri" kısmı seçilerek başvuru onaylanacak. Başvurunun alındığına ve onaylandığına dair SMS ile bilgilendirme yapılacak.
İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda, bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğu tespit edilecek.
Tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.Başvuruda bulunan çalışanbu belgenin çıktısını alarak işyeri yetkilisine imzalatacak.
E-DEVLET İZİN BELGESİ SORGULAMA EKRANI