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    • 05.05.2021 22:26
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    Başkan Erdoğan azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftarda bir araya geldi

    Son dakika haberleri... Başkan , azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Kabulde da yer aldı.

    takvim.com.tr
    Başkan'dan azınlık temsilcileriyle iftar

    Başkan , Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar yemeğinde, azınlık cemaatlerinin temsilcilerini ağırladı.

    Yemekte, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra da yer aldı.

    Konuya ilişkin Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

    Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

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