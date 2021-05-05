Başkan Erdoğan azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftarda bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar yemeğinde, azınlık cemaatlerinin temsilcilerini ağırladı.
Yemekte, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.
Konuya ilişkin Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.