Son dakika: Bakan Varank'tan yerli koronavirüs aşısı açıklaması: "Tüm insanlıkla paylaşmaya hazırız"





Faz-2 çalışmasının 360 gönüllüyle yapılacağı bilgisini veren Varank, şu anda gönüllü sayısının dolduğunu bildirdi.

Varank, özellikle Faz-1 çalışmalarının aşının güvenliğini göstermek ve bağışıklıkla ilgili testler için yapıldığını vurgulayarak, bundan sonraki süreçlerin daha çok aşının etkinliğiyle ilgili olacağını ifade etti.



"BAŞARILI OLURSA SERİ ÜRETİME HAZIR HALE GELECEK"

Aşının laboratuvar ortamında denenip, ispatlandığı gibi başarılı olması temennisinde bulunan Varank, "İnşallah aşımız başarılı olursa Faz-3 aşamasından sonra seri üretime hazır hale gelecek. Burada da özel sektörde bunu üretecek firmalarımızla halihazırda görüşüyoruz. Bize vurulan aşılar da GMP standartları dediğimiz standartlarda Nobel firmamızda üretilmiş aşı. İnşallah Faz-3 de başarıyla tamamlanır, bu aşıların etkinliği ispatlanır, biz de sene sonundan önce yerli aşımızı elde etmiş oluruz." diye konuştu.

Varank, son dönemde gündeme gelen aşıların patentine yönelik soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yöndeki sözlerini anımsatarak, "Bilim insanlık yararına yapılır. Biz bütün çalışmalarımızı insanlık yararı için yapıyoruz. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek, bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız." ifadesini kullandı.