NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Geçen yıl, vaka sayılarında belli bir düşüş sağlanmasının ardından önce mayıs ayında AVM'ler, 1 Haziran'dan itibaren de kafe, restoran ve eğlence mekânları gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler açılmıştı. Ardından bazı illerde ve bölgelerde vaka patlamaları meydana gelmişti.

İlk olarak kısıtlamalardan en çok etkilenen restoran kafe vb işletmeler açık alanlarında (bahçe, cadde üzeri vb) hizmet verebilecek şekilde kapılarını açacak.