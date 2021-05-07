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    • 07.05.2021 19:45
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    ? Tam kapanma Mayıs sonuna kadar devam edecek mi? ?

    ? Koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ülke genelinde uygulanan tam kapanmanın ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada gündeme gelen tam kapanma uzayacak iddialarının ardından sorusuna da yanıt aranıyor. Peki tam kapanma uzayacak mı? İşte konuyla ilgili yapılan son açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanma Mayıs sonuna kadar devam edecek mi?

    Tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanmanın Mayıs sonuna kadar devam edeceğine yönelik iddialar sosyal medyada sık sık gündeme gelirken konuyla ilgili resmi açıklamalar da gelmeye başladı. Vatandaşlar tam kapanma ne zaman bitecek sorusuna da yanıt arıyor. Peki tam kapanma uzayacak mı? İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuyla ilgili en net açıklama!

    TAM KAPANMA UZAYACAK MI?

    Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları: Salgınla mücadele sürecinde 4 temel ilke belirledik. Bu 4 temel ilke: Kamu düzeni ve güvenliğinin devamı, üretim ve tedarik zincirinin aksamaması, sağlık sisteminin devamı ve temizlik-maske-mesafe üçlüsünün temini"

    Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.

    NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

    Geçen yıl, vaka sayılarında belli bir düşüş sağlanmasının ardından önce mayıs ayında AVM'ler, 1 Haziran'dan itibaren de kafe, restoran ve eğlence mekânları gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler açılmıştı. Ardından bazı illerde ve bölgelerde vaka patlamaları meydana gelmişti.

    İlk olarak kısıtlamalardan en çok etkilenen restoran kafe vb işletmeler açık alanlarında (bahçe, cadde üzeri vb) hizmet verebilecek şekilde kapılarını açacak.

        Dış mekanı olmayan işletmelere belediyeler tarafından geçici imkanlar sağlanacak. İşletmelerde saat sınırı ise 21:00 olacak.

        AVM'lerdeki ve diğer cadde mağazaları 29 Nisan öncesi düzende açılacak. Tek fark sadece pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak yani cumartesileri esnaf dükkanını açabilecek insanlar sokağa çıkabilecek.

        Bu dönemde de okullarda yüz yüze eğitim başlatılamayacak. Sokağa çıkma yasağı ise sadece Pazar günü uygulanacak.

        1 HAZİRAN SONRASI

        Önce 17 Mayıs sonrası sadece pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kaldırılacak. Yaz sezonunun da başlamasıyla artık tam normalleşmeye bir adım daha yaklaşılmış olacak.

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