Tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanmanın Mayıs sonuna kadar devam edeceğine yönelik iddialar sosyal medyada sık sık gündeme gelirken konuyla ilgili resmi açıklamalar da gelmeye başladı. Vatandaşlar tam kapanma ne zaman bitecek sorusuna da yanıt arıyor. Peki tam kapanma uzayacak mı? İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuyla ilgili en net açıklama!
TAM KAPANMA UZAYACAK MI?
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları: Salgınla mücadele sürecinde 4 temel ilke belirledik. Bu 4 temel ilke: Kamu düzeni ve güvenliğinin devamı, üretim ve tedarik zincirinin aksamaması, sağlık sisteminin devamı ve temizlik-maske-mesafe üçlüsünün temini"
Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.
NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
Geçen yıl, vaka sayılarında belli bir düşüş sağlanmasının ardından önce mayıs ayında AVM'ler, 1 Haziran'dan itibaren de kafe, restoran ve eğlence mekânları gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler açılmıştı. Ardından bazı illerde ve bölgelerde vaka patlamaları meydana gelmişti.
İlk olarak kısıtlamalardan en çok etkilenen restoran kafe vb işletmeler açık alanlarında (bahçe, cadde üzeri vb) hizmet verebilecek şekilde kapılarını açacak.