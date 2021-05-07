24 Haziran seçimlerinde de bu tür anket manipülasyonlarının yaşandığına dikkat çeken Şen, "Bugün manipülasyon yapan arkadaşlar, son Cuhmurbaşkanlığı seçimlerinin 1. turda bitmeyeceğini, Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerine çıkamayacağını dolayısıyla seçimin 2. tura kalacağını hatta bazılar ise kaybedeceğini söylüyordu. Aynı çevreler çıktılar. 'AK Parti yüzde 30'un altına düştü' gibi deli saçması açıklamalar yapıyorlar. Bilimsel veri anlamında hata yapılabilir ama ahlaki olarak hata yapılmamalı. Maalesef görüyoruz ki bazı çevreler yapıyor. Biz son verileri ölçtük analiz üzerine analiz yaptık ve AK Parti'nin son oy oranı yüzde 40." ifadelerini kullandı.

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek tarafından yapılan "650 milyon TL anket firmalarına ve medyaya dağıtıldı" iddiasını hatırlatan Şen, "Bu sözler sonrası kanım dondu. Yalan veriler nereden ortaya çıkıor, anlaşılıyor." dedi.